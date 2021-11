Schvaľovanie Nord Stream 2 v EÚ potrvá mesiace

Moskva/Brusel 3. novembra (TASR) - Kontroverzný ruský plynovod Nord Stream 2 bude možno potrebovať niekoľko mesiacov na to, aby prekonal všetky byrokratické prekážky a mohol začať s dodávkami zemného plynu do Nemecka, čo by pomohlo zmierniť energetickú krízu v Európskej únii (EÚ).



Potrubie, ktoré vedie cez Baltické more, pričom vyvoláva obavy z kontroly Kremľa nad dodávkami energie na kontinent, je dokončené a čaká na certifikáciu od vnútroštátnych orgánov a orgánov EÚ. Ruský prezident Vladimir Putin sľúbil zvýšenie dodávok plynu do Európy a uviedol, že Nord Stream 2 môže byť aktivovaný „deň po“ schválení európskymi úradmi.



Proces schvaľovania však môže trvať až do mája, ak regulátori využijú všetok povolený čas. To, či budú byrokrati ochotní urýchliť tento proces, ak sa energetické problémy v Európe zintenzívnia, sa ešte len uvidí.



Rastúce ceny plynu spolu s dodávkami pod kapacitu v uplynulých týždňoch viedli európskych predstaviteľov k obvineniam, že Rusko obmedzuje dodávky, aby vytvorilo tlak na úrady a získalo certifikáciu pre nové potrubie.



Zmeny v prístupe politikov sa pritom neočakávajú. Nemecká vláda pod vedením odchádzajúcej kancelárky Angely Merkelovej projekt vytrvalo podporuje aj napriek námietkam zo strany USA, niektorých partnerov z EÚ aj Ukrajiny.



V Nemecku na čele s Olafom Scholzom, sociálnym demokratom, ktorého strana sa snaží zostaviť novú vládu a plynovod podporuje, nie je posun v politike na obzore. Na druhej strane Zelení, druhá najväčšia politická strana zapojená do rokovaní o koalícii, sú dlhodobo proti projektu. Spolulíder Robert Habeck v stredu zopakoval výzvu, aby plynovod dodržiaval pravidlá EÚ. A obvinil Rusko, že využíva projekt ako nástroj na vydieranie.



„Ak sa ma spýtate, či by malo byť povolené pripojenie Nord Stream 2, povedal by som, že iba ak budú dodržané všetky európske pravidlá,“ povedal Habeck v rozhovore pre rádio Deutschlandfunk. Dodal, že v tomto prípade má o tom pochybnosti.



Agentúry v tejto súvislosti zostavili zoznam krokov, ktoré je možné očakávať.



Nemecký spolkový úrad pre siete musí vydať návrh rozhodnutia o certifikácii do 8. januára, kedy sa končí štvormesačné obdobie od predloženia dokumentov nemeckým úradom. Schválenie sa zdá byť samozrejmosťou po tom, čo ministerstvo hospodárstva v Berlíne minulý mesiac vydalo hodnotenie, v ktorom sa uvádza, že Nord Stream 2 nepredstavuje žiadne riziko pre energetické zásobovanie Nemecka a EÚ.



Návrh rozhodnutia potom Nemecko odovzdá Európskej komisii (EK) na posúdenie, najmä pokiaľ ide o to, či plynovod spĺňa pravidlá EÚ, podľa ktorých musí byť preprava plynu oddelená od výroby a predaja – proces známy ako unbundling.



Skupina vysokopostavených zákonodarcov Európskeho parlamentu (EP) napísala minulý mesiac list komisárke EÚ pre energetiku Kadri Simsonovej, v ktorom varovala, že Nord Stream 2 nespĺňa tieto požiadavky. Vyzvali na „jasné a pevné“ dodržiavanie európskych energetických pravidiel, čo zopakoval Habeck z nemeckých Zelených.



Zistenie Komisie však nie je záväzné a jej možnosti na zastavenie projektu sú obmedzené. Pravdepodobnejšie je jeho meškanie. EÚ má dva mesiace na to, aby dospela k záveru, pričom tento proces možno predĺžiť o ďalšie dva mesiace.



Až potom môže nemecký regulačný úrad udeliť certifikáciu, čo môže posunúť dátum spustenia Nord Stream 2 až na budúci rok. "Ak nemecký regulátor povolí dodávky zajtra, dodávky začnú pozajtra," povedal Putin minulý mesiac v Soči.



Odpor voči plynovodu, najmä medzi východoeurópskymi členskými štátmi EÚ ako Poľsko, zostáva silný. Vláda vo Varšave minulý mesiac vyzvala Komisiu, aby začala vyšetrovanie možnej manipulácie s trhom zo strany vlastníka Nord Streamu 2, spoločnosti Gazprom.



Výkonná zložka EÚ uviedla, že preveruje výrobcov a dodávateľov plynu, skúma „všetky obvinenia z možného porušenia pravidiel o hospodárskej súťaži“, aby zistila, či súčasné zvýšenie cien plynu súvisí s porušením protimonopolných pravidiel.



Politický zánik projektu je takmer vylúčený. Merkelová v deklarácii s USA súhlasila, že Nemecko prijme opatrenia, ak Putin využije energetiku ako zbraň. V Berlíne však nebadať úmysel odstaviť potrubie.



Scholz rokuje o zostavení vlády so Zelenými a propodnikateľsky orientovanými slobodnými demokratmi, ktorí boli v predvolebnej kampani otvorenými odporcami Nord Stream 2. Ale ako najväčšia strana vo vláde by SPD takmer určite zablokovala akékoľvek slová v koaličnej dohode, ktoré by ohrozili tento projekt.