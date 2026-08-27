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Schwarz plánuje v Nemecku ďalšie dátové centrum za 5,6 miliardy eur
Dátové centrum v obci Dummerstorf by malo mať do roku 2033 kapacitu 240 megawattov.
Autor TASR
Schwerin 27. augusta (TASR) - Nemecká skupina Schwarz, vlastník obchodných reťazcov Lidl a Kaufland, investuje 5,6 miliardy eur do výstavby dátového centra neďaleko mesta Rostock na severovýchode krajiny. Dátové centrum v obci Dummerstorf by malo mať do roku 2033 kapacitu 240 megawattov, oznámila spoločnosť vo štvrtok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Digitálna suverenita nevzniká prostredníctvom výziev ani prejavov. Vzniká prostredníctvom činov, spoľahlivej infraštruktúry a v praxi využiteľných aplikácií,“ uviedol generálny riaditeľ skupiny Schwarz Gerd Chrzanowski. Spoločnosť už stavia dátové centrum v spolkovej krajine Brandenbursko neďaleko Berlína, kde počíta s investičnými nákladmi vo výške 11 miliárd eur.
Skupina Schwarz, známa najmä vďaka svojim maloobchodným reťazcom, už roky pôsobí aj ako poskytovateľ IT riešení prostredníctvom svojej divízie Schwarz Digits, ktorá ponúka služby v oblasti cloudovej infraštruktúry a kybernetickej bezpečnosti.
„Digitálna suverenita nevzniká prostredníctvom výziev ani prejavov. Vzniká prostredníctvom činov, spoľahlivej infraštruktúry a v praxi využiteľných aplikácií,“ uviedol generálny riaditeľ skupiny Schwarz Gerd Chrzanowski. Spoločnosť už stavia dátové centrum v spolkovej krajine Brandenbursko neďaleko Berlína, kde počíta s investičnými nákladmi vo výške 11 miliárd eur.
Skupina Schwarz, známa najmä vďaka svojim maloobchodným reťazcom, už roky pôsobí aj ako poskytovateľ IT riešení prostredníctvom svojej divízie Schwarz Digits, ktorá ponúka služby v oblasti cloudovej infraštruktúry a kybernetickej bezpečnosti.