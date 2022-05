Sčítanie: V Košickom kraji vykuruje plynom 61 percent bytov

Košice 28. mája (TASR) – Pri vykurovaní bytov prevláda v Košickom kraji plyn, vykuruje ním 61 % bytov. Z hľadiska Slovenska je to po Žilinskom a Banskobystrickom kraji tretí najnižší podiel zo všetkých krajov. Vyplýva to z výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) v roku 2021, ktoré TASR poskytla hovorkyňa pre SODB Jasmína Stauder.



"Vykurovanie plynom prevládalo v deviatich okresoch Košického kraja a iba v okresoch Košice I a Košice III bolo najzastúpenejším zdrojom energie na vykurovanie pevné palivo. Celkovo pevným palivom vykurovalo 27,18 percenta bytov," uviedla Stauder.



V okrese Košice III, ktorý zahŕňa mestské časti Dargovských hrdinov a Košickú Novú Ves, vykurovalo pevným palivom takmer 86 % bytov, čo je najvyšší podiel zo všetkých okresov SR. "Predovšetkým v mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce bolo pevným palivom vykurovaných takmer 100 % bytov (99,76 %), čo je najviac zo všetkých obcí SR. Spôsobené je to tým, že mestská časť je vykurovaná tepelnou elektrárňou," konštatovala Stauder.



Košický kraj má na Slovensku najnižší podiel bytov, ktoré používajú na vykurovanie elektrinu - 2,6 %. Žiadny spôsob vykurovania nemá 1,3 % bytov. Tri obce mali podľa údajov podiel domov bez vykurovania nad 20 percent, a to Ižkovce (okres Michalovce) – 29 %, Spišské Vlachy (okres Spišská Nová Ves) - 22,3 % a Bežovce (okres Sobrance) - 21,2 %.



Najpoužívanejším spôsobom vykurovania v kraji je ústredné kúrenie diaľkové, používa ho 41,5 % bytov. Najväčší podiel, a to aj v rámci celého Slovenska, je v okresoch Košice III (85,7 %) a Košice II (82,1 %). Zaujímavosťou je, že päť mestských častí Košíc patrilo k piatim obciam s najvyšším podielom bytov s týmto ústredným kúrením – Sídlisko Ťahanovce, Sídlisko KVP, Dargovských hrdinov, Západ a Nad jazerom. Najnižší podiel vykazoval okres Sobrance - 8,7 %.



Druhým najpoužívanejším bolo ústredné kúrenie lokálne na úrovni 36,3 %, čo je najnižší podiel zo všetkých krajov. V okrese Košice-okolie tak vykurovalo 63,1 % bytov, v okrese Košice III len 11,6 %. Samostatným vykurovacím telesom disponovalo takmer 15,8 % bytov. V okrese Gelnica ním vykurovalo 37,9 % bytov, čo predstavuje najvyšší podiel zo všetkých okresov SR.



Plynovú prípojku malo vlani v kraji 72,5 % domov. Najviac ich bolo v okresoch Košice III (91,76 %) a Košice I (90,34 %). Okres Gelnica je jediným okresom regiónu, v ktorom je vyšší podiel domov bez plynovej prípojky - 53,22 %. "V Košickom kraji sa taktiež nachádza obec, kde je najvyšší podiel domov bez plynovej prípojky zo všetkých obcí SR. Ide o Švedlár z okresu Gelnica, kde je podiel domov bez plynovej prípojky 99,8 %," uviedla Stauder.