V SR je 2,5 milióna pracujúcich, vyše 309.000 z nich sú dôchodcovia

Bratislava 1. augusta (TASR) - Z 5.449.270 žijúcich na Slovensku sú 2.172.228 pracujúcich, ďalších 309.310 osôb sú pracujúci dôchodcovia. Vyplýva to z rozšírených dát z výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021, ktoré Štatistický úrad (ŠÚ) SR zverejnil na portáli scitanie.sk.



Štatistika súčasnej ekonomickej aktivity zároveň poukazuje na to, že 20.124 osôb je na materskej dovolenke, 52.229 ľudí na rodičovskej dovolenke. Ako osoba v domácnosti vystupuje 306.163 sčítaných. Údaje platné k 1. 1. 2021 zozbierané v sčítaní evidujú 231.731 nezamestnaných, ale i 8465 príjemcov kapitálových príjmov.



V rozdelení obyvateľstva podľa súčasnej ekonomickej aktivity sa tiež uvádza 1.056.637 dôchodcov (takmer 20 percent sčítaných), takisto 389.049 detí do začiatku povinnej školskej dochádzky, 506.353 žiakov základnej školy, 176.307 študentov strednej a 96.975 vysokej školy.



V prípade 115.740 osôb (2,12 percenta sčítaných) nezistili status podľa súčasnej ekonomickej aktivity.



Rozšírené výsledky, ktoré zverejnil ŠÚ na portáli scitanie.sk, sa okrem súčasnej ekonomickej aktivity týkajú zamestnaní, postavenia v zamestnaní i odvetví ekonomickej činnosti.



Všetky aktuálne zverejnené údaje sú k dispozícii až do úrovne jednotlivých obcí.