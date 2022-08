V Trnavskom kraji je vyšší podiel zamestnaných i pracujúcich dôchodcov

Trnava 2. augusta (TASR) - Z celkových 566.008 osôb na území Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), ktoré sú zahrnuté do Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021, je 240.164 v pracovnom pomere. Predstavuje to 42,43 percenta a nie sú v tom započítaní pracujúci dôchodcovia. Tých je podľa údajov SODB spolu 35.030, čo je v prepočte 6,19 percenta. Oba ukazovatele za TTSK sú nad celoslovenským priemerom, kde podiel pracujúcich je 39,86 percenta a podiel pracujúcich dôchodcov 5,68 percenta.



V TTSK je sčítaných 2245 osôb na materskej dovolenke (0,4 percenta), ďalších 5448 je na rodičovskej dovolenke (0,96). Registrovaných nezamestnaných je 16.470, čo predstavuje 2,91 percenta. Celoslovenský údaj je 4,25 percenta. Osôb poberajúcich dôchodok je v TTSK podľa údajov SODB 2021 spolu 113.765 (20,1 percenta), čo je viac ako v SR (19,39 percenta).



Najvyšší počet ekonomicky činných osôb v rámci TTSK je v okresoch Dunajská Streda (53.516, čo predstavuje 42,93 percenta z celkových 124.669 sčítaných obyvateľov), ďalej Galanta, kde je 40.855 pracujúcich (42,95 percenta z 95.124 obyvateľov), a Trnava so 56.474 pracujúcimi (42,82 percenta zo 131.894 obyvateľov).



Najvyššie percentuálne zastúpenie pracujúcich dôchodcov je v okrese Piešťany (7,78 percenta pri 4905 osobách). Osôb na materskej i rodičovskej dovolenke je najviac v okrese Trnava.



Nezamestnanosť v čase sčítania bola najvyššia v okrese Dunajská Streda (3,47 percenta pri 4321 osobách) a v okrese Senica (4,18 percenta pri 2497 osobách). Najvyššie percentuálne zastúpenie dôchodcov 22,32 percenta pri celkovom počte obyvateľov 63.032 je v okrese Piešťany.