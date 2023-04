Sčítanie: Vykurovanie pevným palivom využíva 21 percent bytov

Bratislava 23. apríla (TASR) - Vykurovanie pevným palivom využíva 21 percent bytov na Slovensku. Plyn používa na kúrenie viac ako 66 percent bytov. Slováci vykurujú svoje byty aj kvapalným palivom (0,16 percenta) a v malej miere aj solárnou energiou (0,05 percenta). Pri príležitosti sobotňajšieho (22. 4.) Dňa Zeme to na základe dát z ostatného Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 uviedla hovorkyňa Jasmína Stauder.



"Trnavský kraj vo vyššej miere využíva obnoviteľné zdroje energie na vykurovanie bytov. Môžeme ho nazvať ekologicky veľmi zodpovedným krajom. Kraj má s 27,5 percenta najvyšší podiel obnoviteľných zdrojov energie (hlavne biomasu) použitých na vykurovanie v rámci SR," povedala Stauder. Doplnila, že na druhom mieste vo využití obnoviteľných zdrojov energie na vykurovanie bytov je Nitriansky kraj. V Žilinskom kraji dominuje pevné palivo nad ostatnými zdrojmi energie.



Plyn ako zdroj paliva na vykurovanie dominuje hlavne v Bratislavskom kraji, kde sa podieľa na vykurovaní takmer 87 percent bytov. "Plyn je prevládajúcim spôsobom vykurovania vo všetkých krajoch SR, okrem Žilinského," skonštatovala hovorkyňa sčítania.



Žilinský kraj dominuje v použití pevného paliva, ktoré je hlavným spôsobom vykurovania bytov. Viac ako 43 percent bytov je podľa SODB vykurovaných pevným palivom.



V Banskobystrickom kraji je to viac ako 35,4 percenta bytov. V troch okresoch je pevné palivo dominantným zdrojom energie pre viac ako polovicu bytov. Sú to okresy Detva (53,95 percenta), Krupina (52,1 percenta) a Zvolen (51,41 percenta). Najmenej bytov vykurovaných pevným palivom je v Bratislavskom kraji, len 1,81 percenta.