Scope: Dlh Nemecka môže do konca desaťročia vzrásť nad 70 % HDP

Berlín 11. júla (TASR) - Dlh Nemecka by mohol do konca tohto desaťročia vzrásť z menej než 63 % výrazne nad 70 % hrubého domáceho produktu (HDP). Predpokladá to európska ratingová agentúra Scope, ktorá ako príčinu uviedla prudký rast výdavkov na zbrojenie a podporu infraštruktúry. Informovala o tom agentúra Reuters.



Nemecký parlament schválil v marci historický balík výdavkov na obranu a podporu infraštruktúry. To je výrazná zmena po desaťročiach opatrného prístupu vo fiškálnej oblasti. Podľa Scope to môže viesť k zvýšeniu verejného dlhu do konca roka 2030 až na 74 % HDP. Vlani predstavoval 62,5 % HDP.



Podľa Scope okrem prudkého zvýšenia výdavkov na obranu a infraštruktúru rastú Nemecku aj náklady na obsluhu dlhu, ako aj na zdravotné a sociálne zabezpečenie, vrátane dôchodkov. To v nasledujúcich rokoch bude znižovať fiškálnu flexibilitu. Podiel voľných financií v spolkovom rozpočte tak môže do roku 2035 klesnúť z terajších 24 % na iba tri percentá, uviedla agentúra.



Ak si má Nemecko zachovať priestor na manévrovanie, budú nevyhnutné štrukturálne reformy, dodala Scope. Poukázala napríklad na reformy v oblasti dôchodkov a na trhu práce.