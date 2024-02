SE: Alternatívne palivo do reaktorov už testujú na Ukrajine

Bratislava 22. februára (TASR) - Prvé dodávky alternatívneho paliva do slovenských jadrových reaktorov od spoločnosti Westinghouse by sa mali na Slovensko dostať do jedného roka po jeho schválení v súlade s platnou legislatívou. Po ukončení dvojdňovej konferencie venovanej tejto problematike o tom informoval spoluorganizátor konferencie, spoločnosť Slovenské elektrárne (SE). Ukrajinský Energoatom aktuálne testuje prvú zavážku paliva od spoločnosti Westinghouse na bloku VVER 440 elektrárne Rivne.



Slovenské elektrárne uzavreli dohodu o dodávkach paliva so spoločnosťou Westinghouse vlani v auguste. Palivo, ktoré dodá spoločnosť Westinghouse Electric Sweden AB, musí prejsť najskôr procesom licencovania, teda schválením jeho použitia v podmienkach reaktorov Slovenských elektrární, v rámci ktorého musí byť preukázané, že jeho používanie bude bezpečné. V súčasnosti Slovensko, ale aj ďalšie krajiny používajú palivo do reaktorov VVER 440 výhradne od ruského Rosatomu.



"Diverzifikácia jadrového paliva je kľúčová pre posilnenie energetickej bezpečnosti a stabilnú prevádzku našich jadrových elektrární. Silná účasť na fóre o jadrových palivách v Bratislave je dôkazom záväzku zrealizovať tento cieľ v čo najkratšom čase," uviedol generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček.



Zámerom Westinghouse je harmonizovať prístup k licencovaniu paliva pre reaktory VVER. Firma má viac ako 60 rokov skúseností v oblasti jadrovej energetiky, jej technológie sú základom takmer polovice všetkých jadrových elektrární vo svete. Westinghouse poskytuje služby mnoho rokov pre reaktory VVER, doteraz predovšetkým typu VVER 1000. Všetky jadrové reaktory na Slovensku vrátane nedostavaného štvrtého bloku elektrárne v Mochovciach sú typu VVER 440.