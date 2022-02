Slovenské elektrárne: Návrh o zdanení nadmerného zisku je likvidačný

Bratislava 10. februára (TASR) – Návrh zákona o zdanení takzvaného nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením považujú Slovenské elektrárne (SE) za likvidačný. Jej bankrot je otázkou niekoľkých týždňov, spoločnosti dôjdu peniaze pravdepodobne v marci. Uviedol to vo štvrtok na tlačovej konferencii generálny riaditeľ Slovenských elektrární (SE) Branislav Strýček v reakcii na návrh zákona, ktorý v stredu (9. 2.) schválila vláda.



Upozornil, že prijatie nového zákona o zdanení nadmerného zisku prevádzkovateľom jadrových blokov zastaví proces spustenia tretieho bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach, ako aj dostavbu štvrtého bloku.







"Predstavenstvo a dozorná rada spoločnosti jednohlasne, teda i so súhlasom zástupcov štátu, schválili v januári tohto roku strategický plán na roky 2022 až 2026, v ktorom sa predpokladal čistý zisk na rok 2022 na úrovni 92 miliónov eur a na rok 2023 na úrovni 320 miliónov eur. Zavedenie dane z nadmerného zisku spôsobí na rok 2022 čistú stratu na úrovni 72 miliónov eur a na rok 2023 na úrovni 161 miliónov eur," uviedla 9. februára hovorkyňa SE Oľga Baková.



Štát by mal od výrobcov elektriny z jadrových zariadení žiadať 50 % sumy vyrátanej ako súčin množstva vyrobenej elektriny v tomto jadrovom zariadení a dodanej na trh s elektrinou za zdaňovacie obdobie vyjadrenej v megawatthodinách a nadmerného zisku. Nadmerný zisk rezort hospodárstva stanovil ako rozdiel priemerných cien elektrickej energie na burze za obdobie od 1. januára roka, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu roku, do 30. júna roka, ktorý predchádza rozhodujúcemu roku, a ekonomických nákladov na výrobu elektriny v jadrovom zariadení v eurách za megawatthodinu.