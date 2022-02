Matovič: Dohodli sme sa na riešení pre stabilizáciu cien elektriny

Bratislava 16. februára (TASR) – Slovenské elektrárne (SE) budú do roku 2024 pre slovenské domácnosti dodávať elektrinu za súčasnú cenu, a to vo výške 61,21 eura za megawatthodinu (MWh). Na stredajšej tlačovej konferencii počas rokovania vlády o tom informoval minister financií Igor Matovič (OĽANO). Vláda zároveň z rokovania Národnej rady (NR) SR stiahne návrh zákona o dani z nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením.



"Dohodli sme sa na kľúčovom riešení pre stabilizáciu cien elektrickej energie na nasledujúce tri roky," povedal Matovič. Regulovanú cenu elektriny vo výške 61,21 eura za MWh budú Slovenské elektrárne v dodávkach pre domácnosti účtovať až do konca roku 2024. Pokiaľ sa nebudú meniť poplatky za prenos a distribúciu či tarifa za prevádzku systému, ktoré sú regulované štátom, koncové ceny elektriny sa v tomto období domácnostiam nezmenia.



Celkový dohodnutý objem elektriny v týchto sadzbách je podľa Matoviča 6,15 terawatthodiny (TWh) ročne. Spotreba slovenských domácností je približne 5,6 TWh ročne. Vláda chce rozdiel využiť na dodávky lacnejšej elektriny aj pre niektoré nemocnice, domovy sociálnych služieb či školy. "Nevyjde pre všetkých, ale chceme ten balík využiť, aby nám ani jedna kilowatthodina energie výrazne lacnejšej ako na trhu neprepadla," dodal Matovič.







Pokiaľ by nedošlo k tejto dohode, zvýšila by sa v budúcom roku koncová cena elektriny pre domácnosti podľa súčasných cien na burze o približne 80 %. Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) odhadol, že takto priemerne každá domácnosť za roky 2023 a 2024 ušetrí 500 eur. Spolu má ísť o približne jednu miliardu eur s daňou z pridanej hodnoty.



Dohoda obsahuje aj záväzok vlády, že nebude pre Slovenské elektrárne v nasledujúcich rokoch meniť podnikateľské prostredie. Vláda totiž minulý týždeň prišla s návrhom na zdanenie nadmerného zisku z elektriny vyrobenej v jadrových elektrárňach. Slovenské elektrárne avizovali, že toto zdanenie by mohlo priviesť firmu do krachu. "Spoločne sme našli riešenie, ktoré umožní dlhodobé prežitie a fungovanie Slovenských elektrární," povedal zástupca akcionárov SE Jan Špringl. "Súčasne týmto Slovenské elektrárne získavajú záruku, že nedôjde k zásadnej zmene odvodov, poplatkov a daní a regulatorného prostredia v ktorom fungujú SE v tomto období," dodal.