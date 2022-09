Zavážanie jadrového paliva do 3. bloku Mochoviec už ukončili

Bratislava 12. septembra (TASR) - Slovenské elektrárne (SE) v pondelok popoludní ukončili zavážanie paliva do reaktora 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce (EMO). V reaktore už je 312 palivových a 37 regulačných kaziet. Správnosť zavezenia kaziet v súčasnosti kontrolujú inšpektori Úradu jadrového dozoru (ÚJD) spolu s expertmi Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), informovali v pondelok SE na svojej internetovej stránke.



Proces odštartoval zavezením prvej palivovej kazety v piatok (9. 9.) krátko po polnoci. Reaktor sa podarilo naplniť palivom o niečo skôr ako elektrárne plánovali. Pôvodne malo zaváženie trvať štyri a pol dňa. "Zavezením paliva do reaktora sa celý proces spúšťania iba začína," priblížili SE.



Po kontrole kaziet môžu SE pristúpiť k ďalším spúšťacím prácam, ako sú montáž reaktora, predkritické testy, dosiahnutie kritického stavu a testy fyzikálneho spúšťania. Všetky tieto kroky sú súčasťou fyzikálneho spúšťania, ktoré trvá približne šesť týždňov. Na plný výkon by sa mal reaktor dostať predbežne v januári budúceho roka.