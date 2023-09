SE majú grant na štúdiu uskutočniteľnosti stavby modulárnych reaktorov

Bratislava 6. septembra (TASR) - Slovenské elektrárne (SE) spolu s partnermi uspeli v medzinárodnej súťaži v rámci projektu Phoenix a získajú grant na financovanie štúdie uskutočniteľnosti malých modulárnych reaktorov. Spolu so Slovenskom získali grant Česká republika a Poľsko. Súťaž bola otvorená pre 17 krajín strednej a východnej Európy, podporila ju vláda Spojených štátov amerických celkovou sumou osem miliónov dolárov, informovali v stredu SE.



"Podpora, ktorú sme dnes získali, je veľkou príležitosťou. Znamená, že Slovensko je o krok bližšie k výstavbe malého modulárneho reaktora," uviedol generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček. Malé modulárne reaktory podľa neho nemajú nahradiť existujúce jadrové zdroje a ani obnoviteľné zdroje. Budú doplnením nášho energetického mixu s cieľom zabezpečiť dostatok energie a chrániť životné prostredie.



Prihláška o grant na financovanie štúdie uskutočniteľnosti k malým modulárnym reaktorom bola prvým krokom pri napĺňaní partnerstva zadefinovaného v memorande o spolupráci, podpísanom v júni 2023. Signatármi memoranda, ktorého cieľom je zabezpečiť podmienky pre podporu rozvoja malých modulárnych reaktorov v SR, sú Slovenské elektrárne, Ministerstvo hospodárstva SR, U. S. Steel Košice, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, VUJE, Úrad jadrového dozoru a Slovenská technická univerzita v Bratislave.



Osobitný vyslanec prezidenta USA pre klímu John Kerry pri vyhlásení výsledkov súťaže oznámil, že ďalším krokom v súvislosti s projektom Phoenix a rozvojom malých modulárnych reaktorov bude podujatie, ktoré sa uskutoční v novembri v Bratislave.



Minister hospodárstva Peter Dovhun zdôraznil, že dopyt po elektrine na Slovensku v najbližších desaťročiach výrazne porastie a budeme potrebovať nové zdroje na jej výrobu. "Jadrová technológia a zvlášť malé modulárne reaktory budú pre postupnú a rozumnú energetickú transformáciu našej krajiny a jej hospodárstva kľúčové," uviedol Dovhun.



Signatári v prihláške do projektu Phoenix navrhli na bližšie posúdenie v rámci štúdie realizovateľnosti päť slovenských lokalít, a to konkrétne areály existujúcich jadrových elektrární Jaslovské Bohunice a Mochovce, areály tepelných elektrární Nováky a Vojany a areál východoslovenskej oceliarne U.S. Steel. Štúdia realizovateľnosti posúdi viaceré aspekty a vyberie najvhodnejšie lokality pre prípadnú budúcu výstavbu malých modulárnych reaktorov.



Malé modulárne reaktory predstavujú stabilnú a bezuhlíkovú alternatívu k výrobe elektriny z uhlia. Ich využitie je flexibilnejšie ako dnes používané veľké jadrové reaktory. Majú taktiež výhodu v tom, že ich systémy a komponenty môžu byť vyrobené a zmontované po celkoch v továrni a takto prepravené na miesto inštalácie.