SE plánujú vybudovať zariadenie na úpravu drenážnych vôd z odkalísk

Bystričany 2. novembra (TASR) - Úpravu drenážnych vôd z existujúcich odkalísk popolčeka v Bystričanoch (okres Prievidza) zabezpečí nové zariadenie. Slovenské elektrárne (SE) ho plánujú vybudovať po odstavení prevádzky elektrárne Nováky v súvislosti s ukončením výroby tepla z domáceho uhlia po roku 2023.



"Drenážne vody bude potrebné aj naďalej odvádzať z existujúcich odkalísk, ale nebudú sa vracať do výrobného procesu. Budú upravené v novovybudovanom zariadení a následne vypúšťané do vodného toku Nitra," uviedli SE v oznámení, ktoré predložili orgánom na posúdenie vplyvov na životné prostredie.



Úprava drenážnych vôd pred ich vypúšťaním do povrchových vôd musí podľa investora zabezpečiť elimináciu ohrozenia zdravia obyvateľstva a vodných organizmov, ako i zníženie environmentálneho a zdravotného rizika na prijateľnú úroveň.



SE ešte vlani v súvislosti so svojím zámerom zabezpečili vypracovanie štúdie, ktorá navrhla a vyhodnotila niekoľko variantov úpravy drenážnych vôd použitím viacerých technologických postupov, spomenula spoločnosť. Štúdia tiež podľa nej zvažovala a vyhodnocovala niekoľko možných variantov na stavebné usporiadanie objektov v rámci existujúceho areálu čerpacej stanice vratných vôd. Firma už má k dispozícii i projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie.



S výstavbou zariadenia chcú SE začať v decembri 2022, ukončiť práce chcú v októbri 2023.