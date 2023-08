SE podpísali s firmou Westinghouse zmluvu na dodávku jadrového paliva

Bratislava 25. augusta (TASR) - Slovenské elektrárne (SE) a spoločnosť Westinghouse podpísali zmluvu o dodávke jadrového paliva pre jadrové elektrárne na Slovensku. Cieľom dohody, ktorá je výsledkom medzinárodného tendra, je diverzifikácia dodávok jadrového paliva pre elektrárne typu VVER 440 na Slovensku, informovali v piatok SE. Prvé dodávky paliva by mali prísť do jedného roka od schválenia použitia paliva.



"Zabezpečenie ďalšieho dodávateľa jadrového paliva pre naše elektrárne je dôležitým krokom k posilneniu energetickej bezpečnosti Slovenska. Jadrové elektrárne sú dôležitým pilierom v energetickom mixe našej krajiny, preto považujem za kľúčové zaistiť diverzifikáciu dodávok jadrového paliva na ich stabilnú prevádzku," uviedol generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček. Jadrové reaktory na Slovensku doteraz využívali výhradne ruské palivo.



Palivo, ktoré dodá spoločnosť Westinghouse Electric Sweden AB, musí prejsť najskôr procesom licencovania, teda schválením jeho použitia v podmienkach reaktorov Slovenských elektrární, v rámci ktorého musí byť preukázané, že jeho používanie bude bezpečné. Slovenské elektrárne pripomenuli, že ich cieľom je mať v portfóliu aspoň dvoch alternatívnych dodávateľov jadrového paliva a viacerých potenciálnych dodávateľov materiálov a služieb v rámci celého dodávateľského reťazca pre výrobu jadrového paliva.



Americká spoločnosť Westinghouse má viac ako 60 rokov skúseností v oblasti jadrovej energetiky, jej technológie sú základom takmer polovice všetkých jadrových elektrární vo svete. Westinghouse doteraz poskytovala služby predovšetkým pre reaktory typu VVER 1000, ktoré však Slovensko nemá.



Výroba elektriny z jadrových elektrární - v objeme takmer 16 miliónov megawatthodín (MWh) ročne - v súčasnosti predstavuje približne 59 % celkovej výroby elektriny na Slovensku. Je základom elektroenergetickej sústavy krajiny. Tento podiel výrazne stúpne po spustení dvoch nových blokov v Mochovciach a po ukončení výroby z hnedého uhlia v elektrárni Nováky na konci roka 2023.



Slovensko by malo pri riešení diverzifikácie dodávok jadrového paliva pre elektrárne spolupracovať aj s Francúzskom. Koncom mája SE podpísali memorandum o spolupráci v tejto oblasti s francúzskou spoločnosťou Framatom.