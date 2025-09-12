< sekcia Ekonomika
Elektrárne podpísali zmluvu s kanadskou Cameco na dodávku uránu
Autor TASR
Bratislava 12. septembra (TASR) - Slovenské elektrárne (SE) uzavreli novú dlhodobú zmluvu s kanadskou spoločnosťou Cameco na dodávku prírodného hexafluoridu uránu (UF6), ktorý bude využitý v jadrových elektrárňach na Slovensku. Dohoda, ktorá zahŕňa dodávky uránu a konverzných služieb, má zabezpečiť zdroj prírodného UF6 pre zabezpečenie významnej časti potrieb pre SE až do roku 2036. Elektrárne v Mochovciach a Bohuniciach tak budú mať zabezpečený stabilný a spoľahlivý zdroj paliva už od roku 2028, informovali v piatok SE.
Proces výroby jadrového paliva pozostáva zo štyroch fáz, a to z ťažby uránu, konverzie, obohatenia a fabrikácie palivových kaziet. „Konverzia je jednou z najkritickejších častí jadrového palivového cyklu – ide o proces, pri ktorom sa prírodný urán premieňa na formu vhodnú na obohacovanie a ďalšie spracovanie,“ priblížil generálny riaditeľ SE Branislav Strýček. Dodal, že pre Slovenské elektrárne je táto dohoda strategická, keďže umožňuje diverzifikovať dodávateľov, znižovať závislosť od jedného zdroja a zároveň garantovať plynulú prevádzku našich jadrových elektrární.
Konverzia je chemický proces, pri ktorom sa prírodný urán, zvyčajne vo forme oxidu uránu (tzv. „žltý koláč“), premieňa na hexafluorid uránu – látku, ktorá sa dá ľahko premeniť na plyn a je nevyhnutná pre ďalší krok v palivovom cykle, ktorým je obohacovanie. Výsledný produkt sa následne hermeticky uzavrie do špeciálnych kontajnerov a prepraví do obohacovacích zariadení, kde sa zvyšuje podiel štiepneho izotopu U-235. Konverzia je preto kľúčovým článkom v reťazci výroby jadrového paliva – bez nej by nebolo možné pripraviť urán na použitie v jadrových reaktoroch.
Na dodávku obohateného uránu podpísali SE v júli zmluvu s nadnárodnou firmou Urenco Group.
Slovenské elektrárne vyrábajú viac ako 87 % elektriny z jadra. S viac ako 60 % podielom na celkovej výrobe elektriny na Slovensku sú SE najväčším výrobcom elektriny v krajine. Prevádzkujú päť jadrových blokov, 31 vodných a dve fotovoltické elektrárne.
