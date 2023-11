Strýček: SE zrejme dosiahnu najlepší hospodársky výsledok v histórii

Mochovce 6. novembra (TASR) - Slovenské elektrárne (SE) dosiahnu vďaka spusteniu tretieho bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach zrejme najlepší hospodársky výsledok vo svojej histórii. Počas návštevy generálneho riaditeľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafaela Mariana Grossiho v Mochovciach to potvrdil generálny riaditeľ SE Branislav Strýček.



Podľa generálneho riaditeľa elektrárne začali predávať elektrinu po naštartovaní tretieho bloku. "Vzhľadom na to, že ju predávame na tri roky dopredu, máme na tento rok predanú elektrinu za výhodných podmienok," povedal Strýček. Spoločnosť už podľa jeho slov splatila aj veľkú časť záväzkov, ktoré vznikli koncom minulého a čiastočne aj začiatkom tohto roka. "Konkrétne bola splatená finančná injekcia od akcionára vo výške 340 miliónov eur," skonštatoval.



SE dokončili energetické spúšťanie 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce záverečným 144-hodinovým testom 14. októbra tohto roka. "Po spustení štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce do prevádzky bude Slovensko absolútne sebestačné vo výrobe aj v spotrebe elektrickej energie," skonštatovala podpredsedníčka vlády SR a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD). Podľa jej slov by sa malo začať aktívne navážanie jadrového paliva podľa harmonogramu v januári 2025. Náklady na výstavbu tretieho a štvrtého bloku elektrárne v Mochovciach by mali dosiahnuť 6,3 miliardy eur, povedal Strýček.