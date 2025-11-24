< sekcia Ekonomika
SE predali sedemročné zelené dlhopisy za 750 miliónov eur
Slovenské elektrárne, najväčší výrobca elektriny na Slovensku, vstúpili na európsky trh zelených dlhopisov.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Slovenské elektrárne, najväčší výrobca elektriny na Slovensku, vstúpili na európsky trh zelených dlhopisov. Prvá verejne obchodovateľná medzinárodná emisia sedemročných dlhopisov v objeme 750 miliónov eur vzbudila záujem investorov, keď dopyt prekročil 4,8 miliardy eur. Ročný úrok dosiahol 3,875 %. SE o tom informovali na svojej internetovej stránke.
„Umožní nám to znížiť náklady financovania spoločnosti pre zvýšenie našej konkurencieschopnosti, to všetko s ohľadom na prírodu a nízku uhlíkovú stopu našich elektrární,“ uviedol generálny riaditeľ SE Branislav Strýček.
Najväčší podiel investorov je z Veľkej Británie a Írska (42 %), nasledujú Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko (18 %), zvyšok Európy (11 %), krajiny BeNeLux (11 %), južná Európa (8 %), zvyšok sveta (6 %) a Francúzsko (5 %). Najväčšiu skupinu investorov tvorili investičné fondy (79 %), banky a privátne banky (7 %), poisťovne a penzijné fondy (7 %), hedžové fondy (6 %) a ostatní (1 %).
Čistý výnos bude použitý na financovanie alebo refinancovanie oprávnených zelených projektov v súlade s EPIF Green Finance Framework. Každý rok má byť vypracovaná nezávislá správa o tom, ako boli peniaze rozdelené.
Slovenské elektrárne majú dvoch akcionárov. Väčšinovým akcionárom je Slovak Power Holding B.V. (SPH), ktorý vlastní 66 %. V SPH vlastní 100 % základného imania česká energetická skupina Energetický a průmyslový holding (EPH). Slovenská republika má v elektrárňach podiel 34 %.
