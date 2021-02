SE vlani vyprodukovali 95 % elektrickej energie bez emisií CO2

Bratislava 2. februára (TASR) – Najväčší výrobca elektrickej energie na Slovensku – Slovenské elektrárne (SE) - vlani vyrobil 18.775 gigawatthodín (GWh) elektrickej energie, čo je približne dve tretiny celkovej spotreby. Do siete dodali SE 16.994 GWh, z toho až 95 % bez emisií oxidu uhličitého (CO2). Ide o historicky najvyšší podiel dodávok bezemisnej energie v SE, informoval v utorok podnik na svojej internetovej stránke.



Jar 2020 pre energetický sektor nevyzerala optimisticky, pretože veľké firmy pre nový koronavírus nevyrábali a spotreba elektriny sa prepadla až o 14 %. "Situácia sa však postupne stabilizovala a podľa predbežných údajov štátnej Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústavy (SEPS) spotreba elektriny na Slovensku v roku 2020 medziročne klesla o 3,3 % na 29.309 GWh" uviedli elektrárne.



Rekordný pomer energie vyrobenej bez emisií CO2 dosiahli SE najmä vďaka jadrovým elektrárňam Jaslovské Bohunice a Mochovce, ktoré vlani vyrobili vyše polovicu všetkej elektriny. O zvyšnú časť sa postarali vodné elektrárne, ktoré v roku 2020 vyrobili 2268 GWh a do siete dodali 1846 GWh elektriny.



K vysokej bezemisnej dodávke prispelo aj to, že uhoľná elektráreň vo Vojanoch prakticky od marca stála a k obmedzovaniu výroby došlo niekoľkokrát aj v nováckej tepelnej elektrárni. Výrobu z uhlia tak SE medziročne znížili takmer o tretinu, a to na 1059 GWh, pričom do siete dodali 865 GWh.



Jadrová energetika vlani dosiahla podiel na celkovej výrobe 53,3 %. Vedúci optimalizácie nasadzovania zdrojov SE Ján Mazánik spresnil, že napriek kríze spôsobenej novým koronavírusom a veľmi prísnym opatreniam pracovali všetky jadrové bloky spoľahlivo a SE nezaznamenali žiadne neplánované odstavenie blokov. "V Jaslovských Bohuniciach sa vyššia dodávka o 100 GWh podarila aj vďaka cielenému skráteniu plánu odstávok, ale aj pre dosahovanie vyššieho výkonu blokov po oprave chladiacich veží. V Mochovciach, obdobne, stojí za dobrými výsledkami spoľahlivá prevádzka i úspešná realizácia projektu zvýšenia účinnosti druhého bloku, vďaka čomu dodali Mochovce oproti plánu zhruba o 140 GWh viac," uviedol Mazánik.