Elektrárne: Zdanenie nadmerného zisku spôsobí bankrot spoločnosti

Bratislava 9. februára (TASR) – Prijatie nového zákona o zdanení nadmerného zisku prevádzkovateľom jadrových blokov bez analýzy vplyvov vyústi do bankrotu spoločnosti Slovenské elektrárne (SE), zastaví proces spustenia tretieho bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach ako aj dostavbu 4. bloku. Zmarí sa tak investícia vo výške šiestich miliárd eur, reagovali SE na vládou schválený zákon o dani z nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením.uviedla hovorkyňa SE Oľga Baková.Nová daň podľa SE vysoko prevyšuje predpokladaný zisk spoločnosti. V roku 2022 by podľa SE mala byť daň z nadmerného zisku 207 miliónov eur a na rok 2023 pri predpokladanom zisku 320 miliónov eur je daň z nadmerného zisku 608 miliónov eur.upozornila Baková.S inými číslami uvažovalo Ministerstvo financií SR. Minister financií Igor Matovič (OĽANO) v stredu po rokovaní vlády uviedol, že nová daň by mala v tomto roku priniesť do štátneho rozpočtu okolo 50 miliónov eur. V nasledujúcich rokoch by mal výnos tejto dane vzrásť až na 300 miliónov eur. Vládou schválený návrh ešte musí odobriť Národná rada SR.Štát by mal od výrobcov elektriny z jadrových zariadení žiadať 50 % sumy vyrátanej ako súčin množstva vyrobenej elektriny v tomto jadrovom zariadení a dodanej na trh s elektrinou za zdaňovacie obdobie vyjadrenej v megawatthodinách a nadmerného zisku. Nadmerný zisk rezort hospodárstva stanovil ako rozdiel priemerných cien elektrickej energie na burze za obdobie od 1. januára roka, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu roku, do 30. júna roka, ktorý predchádza rozhodujúcemu roku a ekonomických nákladov na výrobu elektriny v jadrovom zariadení v eurách za megawatthodinu.