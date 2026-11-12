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SE zvýšili výkon 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach na 35 %
Nový blok dodal prvú elektrinu do siete 15. októbra 2026 o 20.41 h.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce dosiahol vo štvrtok o 2.35 h 35 % výkonu reaktora a pokračuje v energetickom spúšťaní. Od prvého pripojenia k elektrizačnej sústave vyrobil takmer 16,2 gigawatthodín (GWh) elektriny. Po ukončení skúšok na súčasnej výkonovej hladine bude nasledovať zvýšenie výkonu na 55 %. Informovali o tom Slovenské elektrárne (SE).
„Dosiahnutím 35-percentného výkonu vstupujeme do ďalšej časti programu energetického spúšťania. Na každej výkonovej hladine máme stanovený rozsah skúšok, ktorými overujeme správanie bloku v konkrétnych prevádzkových podmienkach. Až po ich dokončení a vyhodnotení pokračujeme na vyšší výkon,“ uviedol projektový riaditeľ dostavby mochovských blokov Slovenských elektrární Martin Mráz.
Nový blok dodal prvú elektrinu do siete 15. októbra 2026 o 20.41 h. Pri približne 20-percentnom výkone reaktora Slovenské elektrárne prifázovali prvý z jeho dvoch turbogenerátorov, teda zosúladili jeho parametre s elektrizačnou sústavou a pripojili ho k sieti. Od tohto momentu blok počas energetického spúšťania nielen absolvuje predpísané skúšky, ale aj vyrába elektrinu.
K 8. novembru dosiahla kumulovaná výroba štvrtého bloku 16,184 GWh, čo zodpovedá ročnej spotrebe približne 6500 domácností. Na 35-percentnej výkonovej hladine pokračujú skúšky a merania zariadení a systémov bloku podľa programu energetického spúšťania. Výkon reaktora sa zvyšuje postupne. Po ukončení a vyhodnotení aktuálnej etapy bude nasledovať 55 %, následne 75, 90 a 100 % výkonu.
Štvrtý blok je druhým z dvojice nových mochovských blokov. Jeho sesterský tretí blok prešiel rovnakým procesom energetického spúšťania v roku 2023. Po dokončení štvrtého bloku budú mať Mochovce 3 a 4 spolu 942 MW inštalovaného výkonu. Každý z nových blokov má výkon 471 MW.
Samotný štvrtý blok má po uvedení do plnej prevádzky ročne vyrobiť približne 3,5 milióna MWh elektriny, čo zodpovedá približne 13 % súčasnej spotreby elektriny na Slovensku. Energetické spúšťanie uzavrie 144-hodinový preukazný chod na plnom výkone, počas ktorého bude blok šesť dní pracovať pri projektovaných parametroch.
„Dosiahnutím 35-percentného výkonu vstupujeme do ďalšej časti programu energetického spúšťania. Na každej výkonovej hladine máme stanovený rozsah skúšok, ktorými overujeme správanie bloku v konkrétnych prevádzkových podmienkach. Až po ich dokončení a vyhodnotení pokračujeme na vyšší výkon,“ uviedol projektový riaditeľ dostavby mochovských blokov Slovenských elektrární Martin Mráz.
Nový blok dodal prvú elektrinu do siete 15. októbra 2026 o 20.41 h. Pri približne 20-percentnom výkone reaktora Slovenské elektrárne prifázovali prvý z jeho dvoch turbogenerátorov, teda zosúladili jeho parametre s elektrizačnou sústavou a pripojili ho k sieti. Od tohto momentu blok počas energetického spúšťania nielen absolvuje predpísané skúšky, ale aj vyrába elektrinu.
K 8. novembru dosiahla kumulovaná výroba štvrtého bloku 16,184 GWh, čo zodpovedá ročnej spotrebe približne 6500 domácností. Na 35-percentnej výkonovej hladine pokračujú skúšky a merania zariadení a systémov bloku podľa programu energetického spúšťania. Výkon reaktora sa zvyšuje postupne. Po ukončení a vyhodnotení aktuálnej etapy bude nasledovať 55 %, následne 75, 90 a 100 % výkonu.
Štvrtý blok je druhým z dvojice nových mochovských blokov. Jeho sesterský tretí blok prešiel rovnakým procesom energetického spúšťania v roku 2023. Po dokončení štvrtého bloku budú mať Mochovce 3 a 4 spolu 942 MW inštalovaného výkonu. Každý z nových blokov má výkon 471 MW.
Samotný štvrtý blok má po uvedení do plnej prevádzky ročne vyrobiť približne 3,5 milióna MWh elektriny, čo zodpovedá približne 13 % súčasnej spotreby elektriny na Slovensku. Energetické spúšťanie uzavrie 144-hodinový preukazný chod na plnom výkone, počas ktorého bude blok šesť dní pracovať pri projektovaných parametroch.