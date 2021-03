Seat chce postaviť závod na výrobu batérií v blízkosti Barcelony

Barcelona 22. marca (TASR) - Španielska automobilka Seat, ktorá patrí koncernu Volkswagen, chce postaviť továreň na výrobu batérií v blízkosti svojho barcelonského závodu, ak získa podporu od španielskej vlády a EÚ. Továreň by mala od roku 2025 podporiť produkciu elektrických áut v závode.



Prezident Seatu Wayne Griffiths potvrdil, že automobilka plánuje v roku 2025 uviesť na trh mestský elektromobil, ktorý chce vyrábať v závode Martorell pri Barcelone.



Španielsky minister priemyslu začiatkom marca uviedol, že krajina použije časť peňazí z fondu obnovy EÚ na vytvorenie verejno-súkromného konzorcia so Seatom a elektrárenskou spoločnosťou Iberdrola na vybudovanie prvej španielskej továrne na výrobu batérií pre elektromobily.



Podľa Griffithsa vláda bude musieť potvrdiť svoju podporu nákupu elektromobilov, výrazne zlepšiť nabíjaciu infraštruktúru a podporiť výrobu elektromobilov a batérií. Dodal, že ak má Seat do roku 2025 začať vyrábať svoj prvý elektromobil, tieto rozhodnutia sa musia urýchlene prijať.



Aktuálne plány Seatu počítajú s tým, že automobilka bude od roku 2025 vyrábať viac než 500.000 mestských elektromobilov v závode v Martorelle, vrátane modelov pre iné značky koncernu, ako sú Volkswagen, Škoda a zrejme aj Audi. Preto je podľa Griffithsa dôležité postaviť továreň na výrobu batérií v blízkosti závodu.