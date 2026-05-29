< sekcia Ekonomika
SEC navrhuje zrušiť Bidenovo nariadenie o povinnostiach ohľadom klímy
Autor TASR
Washington 29. mája (TASR) - Americká Komisia pre cenné papiere a burzy (SEC) v piatok navrhla zrušiť neaktivované nariadenie prijaté za bývalého prezidenta Joea Bidena, ktoré vyžaduje od podnikov, aby zverejňovali informácie o rizikách a výdavkoch súvisiacich so zmenou klímy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Bidenova administratíva príslušné nariadenie schválila v roku 2024, doteraz však nenadobudlo účinnosť v dôsledku intenzívneho právneho tlaku zo strany priemyselných združení a viacerých štátov. Federálna vláda by mala vyžadovať iba také informácie, ktoré sú dôležité pre investorov, a nemala by podnikom diktovať, ako majú spravovať svoje záležitosti, uviedol šéf SEC Paul Atkins. Výnimky sú podľa neho prípustné iba vtedy, keď očakávané náklady regulácie „odôvodňujú pravdepodobné náklady a záťaž“.
Bidenova administratíva príslušné nariadenie schválila v roku 2024, doteraz však nenadobudlo účinnosť v dôsledku intenzívneho právneho tlaku zo strany priemyselných združení a viacerých štátov. Federálna vláda by mala vyžadovať iba také informácie, ktoré sú dôležité pre investorov, a nemala by podnikom diktovať, ako majú spravovať svoje záležitosti, uviedol šéf SEC Paul Atkins. Výnimky sú podľa neho prípustné iba vtedy, keď očakávané náklady regulácie „odôvodňujú pravdepodobné náklady a záťaž“.