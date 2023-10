Sečin: Export ruskej ropy do Číny vzrástol tento rok zhruba o štvrtinu

Moskva/Peking 19. októbra (TASR) - Rusko vyviezlo do Číny v tomto roku viac než 75 miliónov ton ropy. Uviedol to vo štvrtok šéf ropného koncernu Rosnefť Igor Sečin. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená zvýšenie dodávok zhruba o 25 %. Informovala o tom turecká agentúra Anadolu.



Sečin na okraj rusko-čínskeho ekonomického fóra uviedol, že za osem mesiacov tohto roka sa Rusko stalo najväčším dodávateľom ropy do Číny. Predstihlo tak pôvodného lídra v tejto oblasti, ktorým bola Saudská Arábia.



Tohtoročný rast dodávok zhruba kopíruje vývoj v minulom roku. V tom sa export ruskej ropy do Číny zvýšil o 28 %.



Šéf Rosnefti okrem toho poukázal na bezpečnosť dodávok. Uviedol, že zatiaľ čo konflikt medzi Izraelom a Palestínčanmi zvyšuje riziko pre dodávky tankermi z tejto oblasti, ruské dodávky do Číny prostredníctvom ropovodu ESPO (Eastern Siberia-Pacific) sú bezpečné. "V porovnaní s prepravou ropy tankermi cez Hormuzský prieliv alebo Suezský prieplav je to omnoho bezpečnejšia trasa," dodal Sečin.