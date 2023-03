SECO: Rast švajčiarskeho HDP bude v roku 2023 výrazne pod priemerom

Bern 16. marca (TASR) - Tempo rastu švajčiarskej ekonomiky sa bude tento rok pohybovať výrazne pod priemerom v prostredí náročného globálneho prostredia. Uviedol to vo štvrtok vo svojej jarnej prognóze Štátny sekretariát pre hospodárske záležitosti (SECO). TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Expertná skupina SECO predpovedá, že sa hrubý domáci produkt (HDP) Švajčiarska v tomto roku zvýši o 1,1 %. To predstavuje revíziu mierne nahor v porovnaní s decembrovým odhadom, keď SECO očakával rast HDP v roku 2023 o 1 %. No zároveň ide o tempo expanzie hlboko pod priemerom tejto alpskej krajiny.



Švajčiarska ekonomika sa však vyhne recesii, pričom vláda predpokladá, že v nasledujúcej zimnej sezóne nedôjde k nedostatku energie s rozsiahlym výpadkom vo výrobe.



SECO však vo štvrtok znížil výhľad ekonomiky v roku 2024 a predpovedá rast HDP o 1,5 % namiesto o 1,6 %.



Vláda zase vo štvrtok uviedla, že domáci dopyt zosilnel, pričom ho čiastočne podporil silný rast zamestnanosti.



SECO ale upozornil, že spomalenie ekonomiky bude mať pravdepodobne vplyv aj na trh práce, ale s oneskorením. Predpovedá, že miera nezamestnanosti tento rok klesne na 2 %, no v roku 2024 vzrastie na 2,3 %. A inflácia dosiahne v tomto roku 2,4 % a nie 2,2 %, ako odhadoval vlani v decembri. Prognózu inflácie na budúci rok 2024 však sekretariát nezmenil a ponechal ju na úrovni 1,5 %.



Švajčiarska národná banka v decembri uviedla, že inflácia dosiahne 2,4 % v roku 2023 a 1,8 % v roku 2024.



Banka zvýšila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu počas uplynulých troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach v reakcii na rastúce inflačné tlaky. V decembri ju zdvihla o 0,5 percentuálneho bodu na 1 %.