Veľké automobilky chcú v Severnej Amerike budovať nabíjacie stanice

Stuttgart 26. júla (TASR) - Sedem veľkých výrobcov automobilov plánuje spoločne budovať v Severnej Amerike sieť rýchlonabíjacích staníc pre elektromobily. Nemecké automobilky Mercedes-Benz a BMW v stredu oznámili, že na tento účel chcú založiť spoločný podnik s automobilovými skupinami General Motors, Honda, Hyundai, Kia a Stellantis. Cieľ je mať k dispozícii do roku 2030 najmenej 30.000 nabíjacích miest, uviedla hovorkyňa spoločnosti Mercedes. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Prvé nabíjacie stanice by sa mali otvoriť v lete 2024 v USA a následne aj v Kanade. Spoločný podnik by mal vzniknúť v tomto roku. Hovorkyňa Mercedesu neposkytla bližšie údaje o organizačnej štruktúre a výške investícií. Obmedzila sa iba na konštatovanie, že zúčastnené strany chcú spolupracovať ako rovnocenní partneri. Ďalšie podrobnosti podľa hovorkyne oznámia koncom roka. Spočiatku sa podľa vyhlásenia počíta s budovaním nabíjacích staníc v mestských aglomeráciách a pozdĺž dôležitých diaľnic.