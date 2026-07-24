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Sedem štátov upozorňuje na pokles turizmu v regiónoch EÚ pri Ukrajine
Sedem krajín EÚ ocenilo úsilie cyperského predsedníctva v Rade EÚ a komisára Tzitzikostasa o zaradenie cestovného ruchu na popredné miesto politického programu Únie.
Autor TASR
Brusel 24. júla (TASR) - Týždenník Politico v piatok upozornil na spoločný list siedmich štátov EÚ hraničiacich s Ukrajinou, ktorý Európsku komisiu (EK) upozorňuje na to, že vojenská hrozba, ktorú predstavuje Rusko, odrádza turistov od niektorých z najkrajších pohraničných regiónov EÚ. K signatárom listu patrí aj Slovensko, informuje spravodajca TASR.
List, ktorý zverejnil týždenník, potvrdzuje, že ministri a štátni tajomníci Bulharska, Estónska, Litvy, Lotyšska, Poľska, Rumunska a Slovenska varujú, že je potrebné urobiť viac na ochranu ich ekonomík. Za Slovensko list podpísala štátna tajomníčka Ministerstva cestovného ruchu a športu SR Jana Štilichová.
V liste určenom pre výkonného viceprezidenta EK pre súdržnosť a reformy Rafaeleho Fitta a eurokomisára pre udržateľnú dopravu a cestovný ruch Apostolosa Tzitzikostasa sa uvádza, že geopolitický vývoj a bezpečnostné obavy mali významný vplyv na cestovný ruch vo východných pohraničných regiónoch týchto krajín. „Vo väčšine týchto regiónov sa cestovný ruch výrazne znížil,“ uvádza sa v liste.
Signatári listu pripomenuli, že EÚ čelí viacerým výzvam v čoraz viac sa meniacom prostredí a že vynakladá značné úsilie na prispôsobenie sa novým bezpečnostným realitám a na to, aby držala krok s globálnou konkurenciou.
„Viacročný finančný rámec EÚ je stredobodom týchto politických diskusií a bude zohrávať dôležitú úlohu pri formovaní budúcnosti Únie. V tomto čase neistoty by sa mala venovať osobitná pozornosť sektoru cestovného ruchu, ktorý čelí vážnym výzvam,“ uvádza sa v liste.
Sedem krajín EÚ ocenilo úsilie cyperského predsedníctva v Rade EÚ a komisára Tzitzikostasa o zaradenie cestovného ruchu na popredné miesto politického programu Únie a aj to, že počas májového zasadnutia Rady EÚ pre konkurencieschopnosť v Bruseli sa debatovalo o tom, že geopolitický vývoj a bezpečnostné obavy majú významný vplyv na cestovný ruch vo východných pohraničných regiónoch EÚ.
„Toky cestovného ruchu vo väčšine týchto regiónov výrazne klesli. Okrem toho malé a stredné podniky čelia zníženej dôvere investorov, zvýšenej prevádzkovej neistote a obmedzenému prístupu k financovaniu v čase, keď sú sezónne príjmy kľúčové pre ich celoročnú životaschopnosť,“ tvrdia signatári listu. Tí zároveň privítali tohoročný záväzok EK riešiť kľúčové výzvy, ktorým čelí cestovný ruch vo východných pohraničných regiónoch, v rámci pripravovanej stratégie EÚ pre udržateľný cestovný ruch.
„Tešíme sa na opatrenia, ktoré Európska komisia predloží pre východné pohraničné regióny v rámci stratégie EÚ pre udržateľný cestovný ruch. Podporujeme cielené opatrenia na posilnenie odolnosti a konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov a turistických destinácií, zlepšenie prepojenia, zvýšenie odolnosti a obnovenie dôvery v regióne,“ odkázali ministri. Podľa ich odkazu je všetkých sedem pohraničných štátov pripravených zapojiť sa do konštruktívneho dialógu a prispieť k rozvoju pripravovanej stratégie, ktorá bude formovať budúcnosť európskeho sektora cestovného ruchu.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
List, ktorý zverejnil týždenník, potvrdzuje, že ministri a štátni tajomníci Bulharska, Estónska, Litvy, Lotyšska, Poľska, Rumunska a Slovenska varujú, že je potrebné urobiť viac na ochranu ich ekonomík. Za Slovensko list podpísala štátna tajomníčka Ministerstva cestovného ruchu a športu SR Jana Štilichová.
V liste určenom pre výkonného viceprezidenta EK pre súdržnosť a reformy Rafaeleho Fitta a eurokomisára pre udržateľnú dopravu a cestovný ruch Apostolosa Tzitzikostasa sa uvádza, že geopolitický vývoj a bezpečnostné obavy mali významný vplyv na cestovný ruch vo východných pohraničných regiónoch týchto krajín. „Vo väčšine týchto regiónov sa cestovný ruch výrazne znížil,“ uvádza sa v liste.
Signatári listu pripomenuli, že EÚ čelí viacerým výzvam v čoraz viac sa meniacom prostredí a že vynakladá značné úsilie na prispôsobenie sa novým bezpečnostným realitám a na to, aby držala krok s globálnou konkurenciou.
„Viacročný finančný rámec EÚ je stredobodom týchto politických diskusií a bude zohrávať dôležitú úlohu pri formovaní budúcnosti Únie. V tomto čase neistoty by sa mala venovať osobitná pozornosť sektoru cestovného ruchu, ktorý čelí vážnym výzvam,“ uvádza sa v liste.
Sedem krajín EÚ ocenilo úsilie cyperského predsedníctva v Rade EÚ a komisára Tzitzikostasa o zaradenie cestovného ruchu na popredné miesto politického programu Únie a aj to, že počas májového zasadnutia Rady EÚ pre konkurencieschopnosť v Bruseli sa debatovalo o tom, že geopolitický vývoj a bezpečnostné obavy majú významný vplyv na cestovný ruch vo východných pohraničných regiónoch EÚ.
„Toky cestovného ruchu vo väčšine týchto regiónov výrazne klesli. Okrem toho malé a stredné podniky čelia zníženej dôvere investorov, zvýšenej prevádzkovej neistote a obmedzenému prístupu k financovaniu v čase, keď sú sezónne príjmy kľúčové pre ich celoročnú životaschopnosť,“ tvrdia signatári listu. Tí zároveň privítali tohoročný záväzok EK riešiť kľúčové výzvy, ktorým čelí cestovný ruch vo východných pohraničných regiónoch, v rámci pripravovanej stratégie EÚ pre udržateľný cestovný ruch.
„Tešíme sa na opatrenia, ktoré Európska komisia predloží pre východné pohraničné regióny v rámci stratégie EÚ pre udržateľný cestovný ruch. Podporujeme cielené opatrenia na posilnenie odolnosti a konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov a turistických destinácií, zlepšenie prepojenia, zvýšenie odolnosti a obnovenie dôvery v regióne,“ odkázali ministri. Podľa ich odkazu je všetkých sedem pohraničných štátov pripravených zapojiť sa do konštruktívneho dialógu a prispieť k rozvoju pripravovanej stratégie, ktorá bude formovať budúcnosť európskeho sektora cestovného ruchu.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)