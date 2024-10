Seed Starter: Slovensko má jeden z najnižších počtov startupov v EÚ

Bratislava 26. októbra (TASR) - Slovensko patrí medzi najslabšie krajiny v Európskej únii (EÚ) v súvislosti s jeho startupovým potenciálom. V ich počte na milión obyvateľov zaostáva za väčšinou krajín, pričom horšie čísla spomedzi 27 členských štátov vykazuje už len Poľsko a Rumunsko. Informoval o tom program Seed Starter, ktorý vznikol pod hlavičkou Slovenskej sporiteľne.



"Porovnanie s inými krajinami ukazuje, že podmienky pre rozvoj startupov sú u nás síce sľubné, no ešte v mnohom zaostávajú za najlepšími, a vo všeobecnosti dokonca za európskym priemerom, napríklad v investíciách rizikového kapitálu," uviedol výkonný manažér Seed Starter Michal Vanovčan.



Podľa údajov za minulý rok by malo na Slovensku pripadať 93 startupov na milión obyvateľov, čo je tretí najnižší počet v rámci krajín EÚ. Pred pár rokmi malo byť pritom ich množstvo na našom území vyššie ako sto. V susednom Maďarsku je počet startupov na úrovni 146, v Česku 162 a v Rakúsku 321. Jasným lídrom v tejto oblasti by malo byť Estónsko, ktoré má štvornásobne nižšiu populáciu ako Slovensko, avšak na milión obyvateľov pripadá v tejto krajine 1299 startupov.



Podpriemernou by mala byť na našom území okrem iného dostupnosť kapitálu pre startupy. Objem investícií rizikového kapitálu v prepočte na jedného obyvateľa by mal byť na úrovni 12 eur, zatiaľ čo európsky priemer by mal byť 78 eur. Estónsko na prvej priečke dosahuje sumu 310 eur v prepočte na jedného obyvateľa.



Veľkou výzvou, ktorá taktiež ovplyvňuje slovenské startupové prostredie, je dostupnosť kvalifikovaných pracovných síl ovplyvnená výrazným odlivom mozgov na našom trhu, priblížili predstavitelia programu. Podľa ich údajov je pritom podiel domácich študentov na zahraničných vysokých školách 19 % z celkového počtu.



"Za štúdiom do zahraničia pritom odchádzajú zvyčajne najúspešnejší maturanti a je pochopiteľné, že mnoho z nich tam po skončení štúdia aj ostáva, pričom tento pomer patrí k najvyšším v EÚ. Šikovní Slováci sa tak potom často rozhodnú začať podnikať radšej v inej krajine než na Slovensku," doplnil Seed Starter.