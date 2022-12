Šéf Aeroflotu žiada Moskvu o protekcionizmus ruských aerolínií

Moskva 28. decembra (TASR) - Šéf ruského leteckého prepravcu Aeroflot Sergej Alexandrovskij vyzval ruskú vládu na podporu ruského leteckého sektora, ktorý v súčasnosti ťahá, v porovnaní so zahraničnou konkurenciou, za kratší koniec. Informovala o tom agentúra Reuters.



Alexandrovskij v rozhovore pre ruský ekonomický server RBC povedal, že "je dôležité, aby štát vytvoril rovnováhu vzhľadom na záujmy ruských a zahraničných prepravcov. Je totiž evidentné, že zahraničné letecké spoločnosti majú pri súčasných podmienkach na trhu omnoho viac príležitostí a výhod než ruské firmy".



Ruské aerolínie museli zastaviť lety do väčšiny zahraničných destinácií po tom, ako západné štáty uvalili na Rusko po jeho útoku na Ukrajinu bezprecedentné sankcie. Otvorené zostali trasy do tureckých a blízkovýchodných destinácií, čo však vzhľadom na sankcie zvýhodňuje aerolínie z týchto štátov.



Na to poukázal šéf Aeroflotu. Ako povedal, konkurencia vrátane Turkish Airlines a Emirates z tejto situácie výrazne ťaží a vyzval vládu ku krokom, ktoré sa podľa neho dajú nazvať "štátnym protekcionizmom," čo by pomohlo ochrániť domáci letecký sektor.