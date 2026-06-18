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Šéf Applu Tim Cook signalizoval rast cien vzhľadom na nedostatok čipov
Podstatou problému je tvrdá súťaž pri nákupoch pamäťových čipov a pamäťových obvodov, ktorá je výsledkom rozvoja umelej inteligencie.
Autor TASR
New York 18. júna (TASR) - Generálny riaditeľ spoločnosti Apple Tim Cook signalizoval, že tento technologický gigant zvýši ceny svojich produktov, aby kompenzoval prudko rastúce náklady na pamäťové čipy a pamäťové obvody. Dodal, že zdraženie je „nevyhnutné“. „Snažíme sa zmierniť obrovské zvýšenia cien, ktoré sa na nás prenášajú, a usilujeme sa pred nimi chrániť našich zákazníkov, ale situácia sa stala neudržateľnou,“ povedal Cook pre denník The Wall Street Journal. Podrobnosti o načasovaní a rozsahu zvýšenia cien však neuviedol. TASR o tom informuje na základe správy webu Yahoo Finance.
Podstatou problému je tvrdá súťaž pri nákupoch pamäťových čipov a pamäťových obvodov, ktorá je výsledkom rozvoja umelej inteligencie. Po tom, ako spoločnosti Google, Microsoft, Meta či Amazon začali dramaticky zvyšovať svoje kapitálové výdavky, ceny týchto komponentov stúpli štvornásobne. Výrobcovia čipov smerujú čoraz väčší podiel svojej produkcie pre potreby serverov umelej inteligencie, čím sa zmenšuje podiel dostupný pre telefóny, notebooky a ďalšie spotrebné produkty.
Cook prirovnal cenové prostredie k „storočnej povodni“ a povedal, že volatilita, ktorej je svedkom za ostatných šesť mesiacov, je v jeho viac ako štyridsaťročnej kariére bezprecedentná.
Podstatou problému je tvrdá súťaž pri nákupoch pamäťových čipov a pamäťových obvodov, ktorá je výsledkom rozvoja umelej inteligencie. Po tom, ako spoločnosti Google, Microsoft, Meta či Amazon začali dramaticky zvyšovať svoje kapitálové výdavky, ceny týchto komponentov stúpli štvornásobne. Výrobcovia čipov smerujú čoraz väčší podiel svojej produkcie pre potreby serverov umelej inteligencie, čím sa zmenšuje podiel dostupný pre telefóny, notebooky a ďalšie spotrebné produkty.
Cook prirovnal cenové prostredie k „storočnej povodni“ a povedal, že volatilita, ktorej je svedkom za ostatných šesť mesiacov, je v jeho viac ako štyridsaťročnej kariére bezprecedentná.