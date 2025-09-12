< sekcia Ekonomika
Šéf Audi nepodporuje prehodnotenie zákazu spaľovacích motorov v EÚ
Autor TASR
Ingolstadt 12. septembra (TASR) – Európska únia (EÚ) by sa mala naďalej zameriavať na dosiahnutie svojich klimatických cieľov. Vyhlásil to šéf značky Audi Gernot Döllner, ktorý označil súčasné diskusie o prehodnotení plánovaného zákazu spaľovacích motorov v EÚ od roku 2035 za kontraproduktívne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Nepoznám žiadnu lepšiu technológiu ako elektromobil, ktorá by v najbližších rokoch prispela k zníženiu emisií oxidu uhličitého v doprave,“ povedal Döllner v rozhovore pre týždenník Wirtschaftswoche. Namiesto zdôrazňovania výhod elektromobilov sa stále vedú diskusie o zachovaní spaľovacích motorov, čo „je kontraproduktívne a zneisťuje to zákazníkov“, dodal.
Za zrušenie zákazu spaľovacích motorov sa v posledných týždňoch vyslovil napríklad predseda bavorskej Kresťanskosociálnej únie (CSU) Markus Söder. Väčšiu flexibilitu žiada aj Združenie nemeckého automobilového priemyslu (VDA). V EÚ by od 1. januára 2035 nemali byť registrované žiadne nové osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá, ktoré spaľujú benzín alebo naftu.
