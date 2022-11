Šéf automobilky Jaguar Land Rover T. Bolloré končí vo funkcii

Londýn 16. novembra (TASR) - Šéf britskej automobilky Jaguar Land Rover (JLR) Thierry Bolloré oznámil svoju rezignáciu. Ako uviedla spoločnosť v oficiálnom oznámení, vo funkcii končí z osobných dôvodov, pričom z nej odchádza k 31. decembru. Informovali o tom agentúry AFP a DPA.



Bollorého vo funkcii dočasne nahradí súčasný finančný riaditeľ automobilky Adrian Mardell. Hľadanie nového generálneho riaditeľa bude mať na starosti materská firma JLR, ktorou je indická spoločnosť Tata Motors.



Odchádzajúci šéf automobilky, ktorý predtým stál na čele francúzskej spoločnosti Renault, prevzal vedenie JLR v septembri 2020. Jeho hlavnou úlohou bolo vrátiť firmu, ktorú tvrdo zasiahli dôsledky pandémie nového koronavírusu, k zisku.



Automobilka stavila na elektrifikáciu a minulý rok v rámci novej stratégie oznámila, že do roku 2025 budú autá značky Jaguar výhradne elektrické. Avšak pokračovanie problémov v dodávkach čipov, nestabilné ceny komodít a pandemické lockdowny ďalej zasahovali do výsledkov firmy. V kvartáli od júla do konca septembra síce tržby vzrástli o viac než tretinu, JLR však opäť zaznamenal stratu, a to na úrovni 173 miliónov libier (197,75 milióna eur). Na druhej strane, v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka klesla strata takmer o polovicu.



(1 EUR = 0,87483 GBP)