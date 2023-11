Šéf Bank of England upozornil na riziká pretrvávajúcej inflácie

Londýn 21. novembra (TASR) - Finančné trhy prikladajú príliš veľkú váhu aktuálne zverejňovaným údajom a podceňujú pretrvávajúcu infláciu. Vyhlásil to v utorok guvernér britskej centrálnej banky (BoE) Andrew Bailey. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Pokles inflácie je dobrou správou a v závere roka bude pravdepodobne o niečo nižšia, ako sa pôvodne odhadovala, povedal Bailey na stretnutí s poslancami britského parlamentu. BoE sa však podľa neho stále obáva, že inflácia môže zotrvať nad jej dvojpercentným cieľom dlhší čas. K návrhom, aby banka zvýšila inflačný ciel na 3 %, guvernér uviedol, že to považuje za veľmi zlý nápad. Cieľ by mal zostať na úrovni 2 %, zdôraznil.



BoE začiatkom novembra podľa očakávania svoje kľúčové úrokové sadzby nezmenila, pričom zdôraznila, že v dohľadnom čase nepočíta s ich znížením. Výbor pre menovú politiku banky ponechal hlavnú úrokovú sadzbu nezmenenú na 15-ročnom maxime 5,25 %, už na druhom zasadnutí po sebe. Vo vyhlásení uviedol, že inflácia v nasledujúcom roku klesne smerom k cieľu BoE na úrovni 2 %. V októbri dosiahla medziročná miera inflácie 4,6 %, zatiaľ čo v septembri aj auguste predstavovala 6,7 %.



Inflácia bola v minulom mesiaci najnižšia od októbra 2021. Prispelo k tomu nedávne zníženie cien energií, pričom náklady na plyn a elektrinu klesli najvýraznejším tempom od januára 1989.