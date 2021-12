Šéf Bosch: Kríza v dodávkach čipov bude pokračovať aj v roku 2022

Stuttgart 27. decembra (TASR) - Nedostatok čipov v automobilovom priemysle sa tak skoro neskončí a firmy budú s týmto problémom zápasiť aj v budúcom roku. Povedal to nastupujúci šéf nemeckej firmy Bosch Stefan Hartung.



"Povedzme si na rovinu, čipovú krízu sa zatiaľ zažehnať nepodarilo," povedal Hartung v rozhovore pre časopis Focus, ktorý zverejnila agentúra DPA. Vedenie firmy Bosch, najväčšieho dodávateľa automobilových komponentov na svete, prevezme Hartung od januára po Volkmarovi Dennerovi.



"Celý nemecký priemysel je vysoko závislý na vyriešení problémov v dodávateľskom reťazci. Každý jeden chýbajúci čip môže znamenať, že systém riadenia, a teda auto ako celok, nie je možné vyrobiť. Toto nás bude stáť dosť energie aj v roku 2022," dodal Hartung.



Kríza v dodávkach polovodičov sa pravdepodobne odrazí aj na plnení cieľov novej nemeckej vládnej koalície. Práve v dôsledku problémov v dodávkach čipov hrozí, že sa nepodarí splniť jej cieľ mať na nemeckých cestách do roku 2030 okolo 15 miliónov elektrických áut. "Toto nebude možné, ak sa celosvetový problém dodávateľského reťazca nepodarí čoskoro vyriešiť. A to nehovorím iba o automobilovom priemysle," povedal Hartung.



V súvislosti s cieľmi pri elektrických autách je nový šéf firmy Bosch celkovo skeptický. "Toto si vyžaduje nielen suroviny, batérie a dopyt, ktorý zasa do veľkej miery závisí od nabíjacej infraštruktúry, ale aj od sociálnych zmien a technologickej transformácie," uviedol Hartung. Navyše, ako dodal, aj samotná elektrická energia, ktorú tieto vozidlá využívajú, by mala byť zelená.