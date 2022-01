Šéf bratislavského letiska verí, že rok 2022 bude lepší

Bratislava 29. januára (TASR) – Rok 2022 by mohol byť pre leteckú dopravu lepší. Myslí si to generálny riaditeľ a predseda predstavenstva bratislavského letiska Dušan Keketi. Verí, že Letisko M. R. Štefánika v tomto roku vybaví výraznejšie viac cestujúcich ako vlani.



Letisko podľa jeho slov chce najmä v letnej letovej sezóne vybaviť viac cestujúcich ako minulý rok. "V roku 2022 má letisko v pláne zdvojnásobiť objem z roku 2021, čo si, samozrejme, bude vyžadovať príslušnú personálnu a technickú vybavenosť. Aktuálne tak s cieľom optimalizovania prevádzky intenzívne prebiehajú procesné analýzy na viacerých úsekoch, ktoré tomu majú dopomôcť," priblížil pre TASR Keketi.



Podotkol, že hlavnou výzvou v tomto roku bude zrejme opäť pandémia. "Aktuálne všetko plánujeme operatívne, keďže najmä letové plány sa môžu kedykoľvek v krátkom predstihu výrazne meniť," skonštatoval. Práve záležitosti s vysokou frekvenciou zmien v požiadavkách v rámci zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 či opatrení jednotlivých krajín alebo pokynov leteckých spoločností podľa jeho slov riešia aktuálne najčastejšie.



Zároveň dodal, že súčasné predstavenstvo letiska obnovilo rokovania o kolektívnej zmluve s odborovými organizáciami letiska. Tá podľa neho za predchádzajúcich vedení nebola otvorená dva roky. "Spokojnosť zamestnancov je naším cieľom, a preto chceme dospieť k finálnej dohode, ktorá bude reálne odrážať ekonomické možnosti letiskovej spoločnosti aj vzhľadom na situáciu spôsobenú pandémiou koronavírusu a ktorá by bola zároveň pre zamestnancov dostatočne motivačná," ozrejmil šéf letiska.