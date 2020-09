R. Sunak ohlásil nový balík opatrení na podporu zamestnanosti

Londýn 24. septembra (TASR) - Šéf britského ministerstva financií (MF) Rishi Sunak ohlásil nový balík opatrení na podporu zamestnanosti, ktorý nahradí doterajší program končiaci sa v októbri.



Program na podporu pracovných miest priamo zvýši mzdy zamestnancov, ktorí z dôvodu nižšieho dopytu pracujú menej. To im umožní udržať si prácu aj pri nižšom počte odpracovaných hodín namiesto toho, aby sa stali nadbytočnými. Program bude platiť od novembra šesť mesiacov.



Zamestnanci musia odpracovať minimálne tretinu hodín a dostanú zaplatené, akoby odpracovali plnú stanovenú pracovnú dobu. Program mieri na všetky malé a stredné firmy v Spojenom kráľovstve, ale aj väčšie firmy sa budú môcť do neho zapojiť, ak zaznamenali pokles obratu počas krízy.



"Nedokážem zachrániť všetky firmy, nedokážem zachrániť všetky pracovné miesta, žiaden minister financií by to nedokázal, ale to, čo môžeme a musíme urobiť, je riešenie reálnych problémov, ktorým aktuálne čelia firmy a zamestnanci," povedal Sunak v dolnej komore parlamentu.