Šéf Bundesbank J. Nagel varoval pred extrémizmom aj prípadným dexitom

Berlín 24. marca (TASR) - Súčasný rast pravicového extrémizmu v Nemecku ohrozuje ekonomickú prosperitu krajiny, varoval šéf nemeckej centrálnej banky Joachim Nagel. Zároveň sa vyjadril k návrhom extrémnej pravice na odchod Nemecka z eurozóny a uviedol, že prípadný "dexit" by bol pre Nemecko katastrofou. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Reuters.



"Apelujem na všetkých, aby hrozby pravicového extrémizmu nebrali na ľahkú váhu," povedal Nagel cez víkend v rozhovore pre mediálnu skupinu Funke. "Pravicový extrémizmus odrádza aj investorov a kvalifikovaných pracovníkov od investovania a pracovania v Nemecku. Takýto vývoj ohrozuje našu prosperitu," dodal.



Nagel, podobne ako ďalší finančníci, politici či firmy, dal najavo obavy z dôsledkov nedávneho posilnenia pravicovej Alternatívy pre Nemecko (AfD). Tá v októbrových krajinských voľbách v Bavorsku a Hesensku zaznamenala výrazné zisky a posilnila svoju pozíciu v krajine, keďže dovtedy bola úspešná najmä v bývalom východnom Nemecku. Šéf Bundesbank uviedol, že tento vývoj ho znepokojil natoľko, že sa prvýkrát v živote zúčastnil na proteste za demokraciu, ktorý sa pred niekoľkými týždňami uskutočnil vo Frankfurte nad Mohanom.



Zároveň sa vyjadril aj k otázke prípadného odchodu Nemecka z eurozóny, s čím prišla opäť AfD. Podobne ako zhruba pred mesiacom minister financií Christian Lindner, aj Nagel varoval pred podobným krokom, aký urobila Británia. Eurozónu aj celú Európsku úniu označil za "základné kamene" nemeckej prosperity a odchod z menového bloku by podľa neho znamenal pre krajinu "ekonomickú katastrofu".



Na druhej strane povedal, že Nemecko síce čelí nemalým problémom, nie je však potrebné veci dramatizovať. Nemecká situácia je špecifická aj preto, že je veľkou a otvorenou ekonomikou, ktorú zvlášť zasiahla vojna na Ukrajine. Nemecký pracovný trh je však stále stabilný a ako Nagel uviedol, dosahuje takmer úplnú zamestnanosť. "Nemali by sme situáciu robiť horšou, než reálne je. Inak sami odradíme investorov. Nie sme žiadnym chorým mužom Európy," dodal šéf nemeckej centrálnej banky.