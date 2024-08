Šéf Bundesbank varuje pred znižovaním úrokových sadzieb príliš rýchlo

Frankfurt nad Mohanom 30. augusta (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) by sa mala vyhnúť príliš rýchlemu znižovaniu úrokových sadzieb. Stále sa jej totiž nepodarilo dostať infláciu na úroveň inflačného cieľa, aj keď tento cieľ už nie je ďaleko. Povedal to šéf nemeckej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB Joachim Nagel. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Včasný návrat na úroveň cenovej stability nemožno považovať za samozrejmosť. Preto musíme byť opatrní a neznižovať úrokové sadzby príliš rýchlo," povedal Nagel.



Vo všeobecnosti sa očakáva, že ECB na svojom najbližšom zasadnutí 12. septembra úrokové sadzby zníži. Z dvojcifernej hodnoty koncom roka 2022 sa totiž inflácia zmiernila do júla tohto roka na 2,6 %, aj keď oproti júnu bola mierne vyššia. Na úroveň inflačného cieľa 2 % by sa podľa ekonómov mala dostať koncom roka 2025.



Nagel, ktorý patrí v ECB k takzvaným jastrabom, teda presadzuje prísnejšiu menovú politiku, uznal, že inflácia je momentálne v blízkosti inflačného cieľa, poukazuje však na riziká vychádzajúce z rastu miezd a výraznejšieho ekonomického oživenia. "Aj keď náš cieľ na úrovni 2 % je už na dohľad, ešte stále sme ho nedosiahli," dodal šéf Bundesbank.