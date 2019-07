Šéf čínskej centrálnej banky: Rast ekonomiky v Číne sa bude spomaľovať

Čínska ekonomika vzrástla minulý rok o 6,6 %, čo predstavovalo najslabší rast od roku 1990. Tento rok si vláda za cieľ stanovila rast v rozmedzí od 6 % do 6,5 %.

Helsinki 1. júla (TASR) - Rast čínskej ekonomiky sa bude postupne spomaľovať. Upozornil na to v pondelok guvernér čínskej centrálnej banky I Kang. Ako dôvod uviedol demografické výzvy, ako aj sprísňovanie ekologických noriem.



"Keďže ekonomika je stále väčšia, tempo rastu sa bude postupne spomaľovať," povedal I Kang na konferencii v Helsinkách. Zároveň dodal, že vláda sa chce do budúcnosti viac zameriavať na vyššiu kvalitu rastu, než na jeho tempo.



Čínska ekonomika vzrástla minulý rok o 6,6 %, čo predstavovalo najslabší rast od roku 1990. Tento rok si vláda za cieľ stanovila rast v rozmedzí od 6 % do 6,5 %. Okrem slabšieho rastu v porovnaní s minulým rokom je najnovší rastový cieľ miernejší aj v porovnaní s cieľom na rok 2018. Na ten si Peking stanovil cieľ rastu okolo 6,5 %.



Situáciu čínskej ekonomiky ovplyvňuje v súčasnosti najmä obchodný spor s USA. Okrem toho však nemalý vplyv na ekonomiku majú aj kroky vlády, ktorých cieľom je zmiernenie rizík vyplývajúcich z vysokého dlhu. Podľa viacerých analytikov fakt, že vláda v rámci rastového cieľa na tento rok nestanovila konkrétne číslo, jej dáva väčší priestor na manévrovanie.