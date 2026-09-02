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Šéf Deutsche Bank varuje pred vzostupom populistických strán
V prieskumoch verejnej mienky pred voľbami, ktoré sa v Sasku-Anhaltsku uskutočnia v nedeľu (6. 9.), vedie s veľkým odstupom Alternatíva pre Nemecko (AfD).
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 2. septembra (TASR) - Generálny riaditeľ nemeckej banky Deutsche Bank Christian Sewing niekoľko dní pred voľbami v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko varoval, že vzostup populistických strán môže mať vážne hospodárske dôsledky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Populistické strany predstierajú, že majú jednoduché odpovede,“ povedal Sewing v stredu na otvorení konferencie o bankovníctve vo Frankfurte nad Mohanom. „V skutočnosti propagujú koncepty, ktoré popierajú základy nášho úspechu - otvorenosť, rozmanitosť, silnú Európu, spoľahlivé inštitúcie a medzinárodnú spoluprácu,“ povedal šéf najväčšej nemeckej banky.
V prieskumoch verejnej mienky pred voľbami, ktoré sa v Sasku-Anhaltsku uskutočnia v nedeľu (6. 9.), vedie s veľkým odstupom Alternatíva pre Nemecko (AfD). Strana označovaná za krajne pravicovú v jednom z najnovších prieskumov získala podporu 42 % voličov. Pobočku AfD v spolkovej krajine orgány na ochranu ústavnosti klasifikujú ako preukázateľne pravicovú extrémistickú organizáciu.
„Izolacionizmus, nacionalizmus a rozsievanie nedôvery nevyriešia ani jeden z našich problémov,“ varoval Sewing. „Toto všetko, naopak, oslabuje našu krajinu, odrádza investície a kvalifikovaných pracovníkov a ohrozuje to najdôležitejšie, čo teraz potrebujeme, a to rast,“ pokračoval riaditeľ Deutsche Bank. Rast je kľúčový, pretože „zabezpečuje prosperitu, umožňuje mobilitu a posilňuje sociálnu súdržnosť“, uzavrel Sewing.
„Populistické strany predstierajú, že majú jednoduché odpovede,“ povedal Sewing v stredu na otvorení konferencie o bankovníctve vo Frankfurte nad Mohanom. „V skutočnosti propagujú koncepty, ktoré popierajú základy nášho úspechu - otvorenosť, rozmanitosť, silnú Európu, spoľahlivé inštitúcie a medzinárodnú spoluprácu,“ povedal šéf najväčšej nemeckej banky.
V prieskumoch verejnej mienky pred voľbami, ktoré sa v Sasku-Anhaltsku uskutočnia v nedeľu (6. 9.), vedie s veľkým odstupom Alternatíva pre Nemecko (AfD). Strana označovaná za krajne pravicovú v jednom z najnovších prieskumov získala podporu 42 % voličov. Pobočku AfD v spolkovej krajine orgány na ochranu ústavnosti klasifikujú ako preukázateľne pravicovú extrémistickú organizáciu.
„Izolacionizmus, nacionalizmus a rozsievanie nedôvery nevyriešia ani jeden z našich problémov,“ varoval Sewing. „Toto všetko, naopak, oslabuje našu krajinu, odrádza investície a kvalifikovaných pracovníkov a ohrozuje to najdôležitejšie, čo teraz potrebujeme, a to rast,“ pokračoval riaditeľ Deutsche Bank. Rast je kľúčový, pretože „zabezpečuje prosperitu, umožňuje mobilitu a posilňuje sociálnu súdržnosť“, uzavrel Sewing.