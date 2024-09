Šéf estónskej centrálnej banky nevylučuje zníženie sadzieb ECB

Tallinn 24. septembra (TASR) - Člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) a šéf estónskej centrálnej banky Madis Müller "úplne" nevylučuje ďalšie zníženie úrokových sadzieb na budúci mesiac. Domnieva sa však, že ECB nebude mať ešte dostatok údajov na to, aby mohli definitívne posúdiť vývoj hospodárstva regiónu, ktoré má problémy. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



"Je skoro na vyjadrenie jasného stanoviska k rozhodnutiu o úrokových sadzbách v októbri," povedal agentúre Bloomberg v utorok v Tallinne. "V decembri bude jednoduchšie rozhodnúť, pretože potom budeme mať jasnejší obraz ekonomiky s aktualizovaným výhľadom."



Je to prvé vyhlásenie predstaviteľa ECB týkajúce sa menovej politiky, odkedy najnovšie údaje v pondelok (23. 9.) odhalili výrazné zhoršenie ekonomiky eurozóny. Mnohí Müllerovi kolegovia v predchádzajúcich dňoch uviedli, že zníženie sadzieb 17. októbra, k čomu sa trhy čoraz viac prikláňajú, by prichádzalo do úvahy len v prípade výrazného zhoršenia výhľadu euroregiónu.



Müller pripustil, že údaje z tohto týždňa ukazujú, že riziká v regióne sú naklonené "jasne" smerom nadol.



"Z hľadiska rastu najnovšie správy pravdepodobne naznačujú slabší krátkodobý výhľad," povedal. "Je väčšia pravdepodobnosť, že ekonomický rast bude nižší, nie vyšší, ako sa očakáva, a ako je uvedené v základnom scenári, ktorý nedávno predložila ECB," skonštatoval.



Inflácia v euroregióne sa medzitým spomaľuje a je blízko cieľa banky na úrovni 2 %. V eurozóne však pretrvávajú obavy zo sektora služieb, kde ceny rastú dvojnásobným tempom.



"Na jednej strane sa rast miezd spomalil, čo znamená, že inflačné tlaky by mohli byť nižšie," povedal Müller. "No na druhej strane, inflácia služieb bola podľa najnovších údajov veľmi rýchla. Bol by som rád, keby sa viac spomalila," dodal.