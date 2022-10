Šéf EÚ vyzval v Kazachstane na užšie vzťahy so Strednou Áziou

Astana 27. októbra (TASR) - Predseda Európskej rady Charles Michel vyzval vo štvrtok na užšie vzťahy so Strednou Áziou. Vyhlásil to počas svojej prvej oficiálnej návštevy Kazachstanu, hlavnej ekonomickej veľmoci v regióne, kde je vplyv Ruska spochybňovaný. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



"Stredná Ázia a Európa sa zbližujú a sú čoraz viac prepojené," povedal Michel na tlačovej konferencii s kazašským prezidentom Kasymom-Žomaromt Tokajevom v hlavnom meste Astana. Šéf Rady Európskej únie (EÚ) uviedol, že Kazachstan je "dôležitým partnerom" a dúfa v "rozvoj spolupráce".



Michelova návšteva prichádza osem mesiacov po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, ktorá znervóznila bývalých sovietskych susedov Moskvy a zintenzívnila spory Kremľa so Západom. "Moja návšteva sa koná v ťažkej dobe pre Európu a širší región," povedal Michel.



S lídrami všetkých piatich stredoázijských krajín - Kazachstanu, Kirgizska, Uzbekistanu, Tadžikistanu a Turkménska - sa má stretnúť o 16.00 h miestneho času.



Prvý samit EÚ a Strednej Ázie označil Michel za "oveľa viac než len politický dialóg medzi dvoma regiónmi". "Je to silný symbol našej posilnenej spolupráce," povedal. Vyzdvihol pritom Kazachstan ako hlavného obchodného partnera EÚ a vyzval na investície do dopravnej infraštruktúry v krajine, ktorá sa snaží znížiť svoju závislosť od Moskvy.



Michel pricestoval na návštevu dva týždne po tom, čo Astana hostila niekoľko samitov, na ktorých sa zúčastnilo aj Rusko a tiež Čína a Turecko, ktoré sa snažia posilniť tiež svoj vplyv v regióne.



Krajiny Strednej Ázie, tradiční spojenci Moskvy, zaujali umiernený postoj k útoku Ruska na Ukrajinu, pričom ho ani neodsúdili, ani otvorene nepodporili.



Tokajev sa dokonca v júni dostal do konfliktu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, keď odmietol uznať samostatnosť separatistických republík na východe Ukrajiny, ktoré majú pod kontrolou promoskovskí rebeli. Rusko odvtedy tvrdí, že tieto regióny anektovalo.



Astana medzitým hľadá nové trasy na vývoz ropy, keďže približne tri štvrtiny jej exportu prechádzajú cez Rusko. Začiatkom júla Tokajev prisľúbil väčšiu energetickú spoluprácu s EÚ.



V spoločnom vyhlásení vo štvrtok Tokajev a Michel uviedli, že diskutovali o tom, ako sa vyhnúť "nezamýšľanému negatívnemu vplyvu sankcií EÚ proti Rusku na kazašskú ekonomiku". A rokovali aj o presídlení "európskych výrobných firiem", ktorých produkty nepodliehajú sankciám, do Kazachstanu.



Kazachstan, bohatý na uhľovodíky a minerály, leží v srdci rozsiahleho čínskeho projektu novej hodvábnej cesty. Podobne ako Peking, aj Turecko prejavuje záujem o región, pričom poukazuje na svoje etnické, lingvistické a náboženské väzby so Strednou Áziou.