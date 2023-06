Šéf Euroskupiny vyzval Taliansko na ratifikáciu reformy mechanizmu ESM

Frankfurt nad Mohanom 29. júna (TASR) - Šéf združenia ministrov financií eurozóny (Euroskupina) Paschal Donohoe vo štvrtok apeloval na Taliansko, aby neblokovalo reformu Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS). Vo vystúpení v Európskom parlamente (EP) uviedol, že má pochopenie pre váhavý postoj vlády v Ríme, nedokončenie ratifikačného procesu by však znamenalo, že ostatné krajiny by tento nástroj v budúcnosti nemohli využívať. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA. Taliansko ako posledný členský štát EÚ doteraz neratifikovalo reformu mechanizmu ESM.



V liste adresovanom predsedovi Európskej rady Charlesovi Michelovi pred samitom, ktorý sa koná vo štvrtok a v piatok v Bruseli, Donohoe uviedol, že ratifikácia zmluvy o EMS je v centre úsilia Euroskupiny a v tejto záležitosti sa chce posunúť ďalej v spolupráci s Talianskom.



Talianski predstavitelia tento týždeň ostro kritizovali rozhodnutie ECB opäť zvýšiť úrokové sadzby už na svojom nadchádzajúcom zasadnutí v júli. Zopakovali pri tom, že ďalšie sprísňovanie menovej politiky povedie k recesii, čo bude mať ešte škodlivejšie následky ako inflácia, proti ktorej sa ECB snaží bojovať.



Premiérka Giorgia Meloniová v správe pre parlament v stredu (28. 6.) uviedla, že by bolo chybou predložiť kontroverznú otázku ratifikácie EMS talianskemu parlamentu už teraz. Tým nepriamo potvrdila správy, že diskusiu o tejto téme chce odložiť až na obdobie po letných prázdninách.



ESM bol súčasťou druhej vlny balíka opatrení na hospodárske ozdravenie a pomoc členským štátom eurozóny vo finančných ťažkostiach po finančnej kríze v roku 2012. Jeho úlohou bolo poskytovať záchranné úvery štátom, ktoré sa ocitnú v problémoch. Podmienkou čerpania úverov bola konsolidácia verejných financií a reformy na zlepšenie konkurencieschopnosti.



Talianski predstavitelia požadujú, aby sa reformovaný EMS namiesto presadzovania úsporných opatrení viac zameral na podporu hospodárskeho rastu. Z Ríma tiež zaznievajú obavy z obmedzenia národnej suverenity v rozpočtových otázkach.