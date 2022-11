Šéf eustreamu nečaká úplné zastavenie dodávok ruského plynu do Európy

Bratislava 21. novembra (TASR) – Rusko pravdepodobne úplne nezastaví potrubné dodávky zemného plynu do Európy. Situácia v zásobovaní Európy plynom je v súčasnosti stabilizovaná a zásobníky sú naplnené na viac ako 90 %. Plynulé a dostatočné dodávky plynu zákazníkom sú však ohrozené v budúcom roku, povedal v pondelok na energetickej konferencii CEEC v Bratislave generálny riaditeľ prepravcu plynu eustream Rastislav Ňukovič. Úplné zastavenie toku plynu z Ruska neočakáva.



"Z hľadiska bezpečnosti dodávok bude výzva na budúci rok. Podľa našich analýz nebude možné naplniť zásobníky na viac ako 70 %," priblížil Ňukovič. Eustream postupne prepravu plynu pre obmedzenia dodávok Ruskom znižuje. Priemerná preprava bola v posledných rokoch okolo 47 miliárd metrov kubických (m3) plynu ročne a rekord podľa generálneho riaditeľa zaznamenali v roku 2019, keď spoločnosť prepravila 68 miliárd m3 plynu. V roku 2021 už to bolo iba 40 miliárd m3 a v tomto roku to bude približne 25 miliárd m3. "To sa prirodzene odrazí aj v našich finančných výsledkoch," zdôraznil Ňukovič.



Situácia je stabilizovaná aj podľa šéfa Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) Miroslava Kullu. Pokiaľ by však niektorá krajina obmedzila vývoz plynu zo svojho územia, bude plynu na Slovensku napriek vysokým zásobám nedostatok. Kulla pripomenul, že SPP úspešne zvládol diverzifikáciu dodávateľov a plyn dostáva z Nórska aj cez LNG terminály.



Situácia sa však postupne mení v dĺžkach dohadovaných kontraktov. Z aktuálnych krátkodobých sa čoraz viac obchodníci prikláňajú k dlhodobým zmluvám, ktoré sú z hľadiska dodávok bezpečnejšie. Ňukovič dodal, že dlhodobým riešením energetickej krízy je nastolenie rovnováhy medzi dopytom a ponukou okrem iného aj nahradením časti plynu obnoviteľnými zdrojmi energie.