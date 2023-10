Šéf Evergrande je podozrivý z prevodu aktív do zahraničia

Peking 2. októbra (TASR) - Čína vyšetruje predsedu developerskej skupiny China Evergrande Chuej Kcha Jena pre podozrenie z prevodu aktív do zahraničia. Uviedol to v pondelok denník Wall Street Journal. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Zadlžená developerská skupina Evergrande sa medzitým snaží získať súhlas veriteľov s reštrukturalizáciou svojho zahraničného dlhu. Ale proces sa minulý týždeň skomplikoval, keď spoločnosť uviedla, že nemôže vydať nový dlh, keďže jej hlavná čínska divízia čelí vyšetrovaniu.



Problém developera koncom minulého týždňa ešte zhoršila správa, že predseda predstavenstva je pod dohľadom polície a je podozrivý zo spáchania bližšie nešpecifikovaných trestných činov.



Agentúra Reuters minulý týždeň informovala, že skupina zahraničných veriteľov sa plánuje pripojiť k súdnemu návrhu na likvidáciu developera, ak do konca októbra nepredloží nový plán reštrukturalizácie svojho dlhu.



Spoločnosť Evergrande nereagovala na žiadosť o komentár počas aktuálneho sedemdňového štátneho sviatku, ktorý sa začal 1. októbra.



Čínsky sektor nehnuteľností spolu so stavebníctvom tvorí približne štvrtinu hrubého domáceho produktu krajiny a je kľúčovým pilierom hospodárskeho rastu krajiny. V uplynulých desaťročiach zažíval veľký rozmach, ale najväčší hráči v tomto odvetví nahromadili obrovský dlh, ktorý vláda v Pekingu začala považovať za neprijateľné riziko pre čínsky finančný systém a celkové ekonomické zdravie.



Úrady od roku 2020 postupne sprísnili prístup developerov k úverom. Nasledovala vlna nesplácania pôžičiek, najmä v prípade skupiny Evergrande, ktorá má záväzky za viac ako 300 miliárd USD (283,18 miliardy eur). Začiatkom tohto mesiaca úrady zatkli niekoľkých zamestnancov Evergrande a zároveň vyzvali verejnosť, aby nahlásila všetky prípady podozrenia z podvodu.



Obchodovanie s akciami Evergrande a dvoch dcérskych spoločností bolo minulý týždeň pozastavené po tom, ako médiá informovali, že Chuej Kcha Jen je pod dohľadom polície.



(1 EUR = 1,0594 USD)