Šéf Fedu J. Powell varoval, že Trumpove clá zvýšia infláciu

Washington 7. mája (TASR) - Šéf americkej centrálnej banky (Fed) Jerome Powell považuje politiku Fedu za primeranú aj napriek rastúcim rizikám, ktoré predstavujú clá prezidenta Donalda Trumpa. Varoval tiež pred ich vplyvom na nezamestnanosť a infláciu. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



„Zdá sa, že stúpli riziká nárastu nezamestnanosti a zrýchlenia inflácie. Preto sme presvedčení, že aktuálne nastavenie menovej politiky nám umožňuje včas reagovať na potenciálny ekonomický vývoj,“ uviedol Powell na tlačovej konferencii po skončení zasadnutia menového výboru Fedu (FOMC).



FOMC ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu v pásme 4,25 % až 4,50 %, kde sa nachádza od decembra. Trhy s takýmto rozhodnutím počítali.



Podľa Powella by clá, ktoré ohlásila Trumpova administratíva, mohli spomaliť rast ekonomiky a podporiť dlhodobú infláciu.



„Ak veľké zvýšenie ciel, ktoré bolo ohlásené, zostane v platnosti, pravdepodobne to spôsobí nárast inflácie, spomalenie ekonomického rastu a zvýšenie nezamestnanosti. Vplyv na infláciu by mohol byť aj krátkodobý, čo by sa prejavilo jednorazovou zmenou cenovej hladiny. Je však tiež možné, že vplyv na infláciu bude trvalejší,“ uviedol Powell.



Fed sa podľa Powella nechystá preventívne znížiť sadzby, keďže inflácia zostáva nad cieľovou úrovňou, pričom sa počíta s jej potenciálnym nárastom v najbližšom období. Ak clá nakoniec zostanú na súčasnej úrovni, dosiahnutie inflačného cieľa sa zrejme oddiali.