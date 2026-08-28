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Šéf Fedu K. Warsh priznal, že inflácia zostáva vysoká
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Autor TASR
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Jackson Hole 28. augusta (TASR) - Šéf americkej centrálnej banky (Fed) Kevin Warsh vyjadril obavy z pretrvávajúco vysokej inflácie. Fed by podľa neho mohol zvýšiť úrokové sadzby, ak sa cenové tlaky neoslabia. Zámerne sa však vo svojom pozorne sledovanom prejave na konferencii v Jackson Hole vyhol smerovaniu očakávaní, teda konkrétnym signálom, akým smerom sa bude uberať menová politika Fedu.