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Piatok 28. august 2026
< sekcia Ekonomika

Šéf Fedu K. Warsh priznal, že inflácia zostáva vysoká

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Na snímke Kevin Warsh. Foto: TASR/AP

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
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Jackson Hole 28. augusta (TASR) - Šéf americkej centrálnej banky (Fed) Kevin Warsh vyjadril obavy z pretrvávajúco vysokej inflácie. Fed by podľa neho mohol zvýšiť úrokové sadzby, ak sa cenové tlaky neoslabia. Zámerne sa však vo svojom pozorne sledovanom prejave na konferencii v Jackson Hole vyhol smerovaniu očakávaní, teda konkrétnym signálom, akým smerom sa bude uberať menová politika Fedu.
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