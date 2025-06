Šéf Fedu naznačil, že úrokové sadzby sa pravdepodobne meniť nebudú

Washington 24. júna (TASR) - Napriek rastúcemu tlaku zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa na zníženie úrokových sadzieb šéf americkej centrálnej banky (Fed) Jerome Powell naznačil, že banka ich pravdepodobne meniť nebude. Informoval o tom portál RTTNews.



„Zatiaľ sme v dobrej pozícii na to, aby sme mohli počkať na signály, akým smerom sa ekonomika bude pravdepodobne uberať a až potom pristúpiť k prípadnej úprave menovej politiky,“ uviedol Powell v pripravenom prejave na pôde Výboru Snemovne reprezentantov pre finančné služby. Zároveň upozornil, že ekonomický vplyv zmien v americkej hospodárskej politike vrátane zvyšovania dovozných ciel voči obchodným partnerom USA zostáva neistý.



„Vplyv na infláciu môže byť krátkodobý, nie je však vylúčené ani to, že bude mať dlhodobejší charakter,“ povedal šéf Fedu. Či sa USA podarí druhej možnosti vyhnúť, bude podľa Powella závisieť od rozsahu vplyvu dovozných ciel, od toho, ako dlho potrvá, než sa vyššie clá v plnej miere pretavia do cien a nakoniec od udržania dlhodobých inflačných očakávaní dobre ukotvených.



Zdôraznil, že povinnosťou Fedu je práve udržať dlhodobé inflačné očakávania dobre ukotvené a nedovoliť, aby sa jednorazové zvýšenie cien stalo trvalým inflačným problémom. Zároveň dodal, že bez udržania cenovej stability nie je možné dospieť k dlhšiemu obdobiu dobrých podmienok na trhu práce, z ktorých ťažia všetci Američania.



Vyjadrenia Powella v Snemovni reprezentantov prichádzajú po tom, ako Fed minulý týždeň ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenenú, na čo opätovne reagoval Donald Trump. Ten chce od centrálnej banky, aby úrokové sadzby znižovala a po rozhodnutí menového výboru udržať ich na pôvodnej úrovni dal znovu najavo, že rozmýšľal o vyhodení Powella z vedenia Fedu.



Aj pred vystúpením šéfa americkej centrálnej banky na pôde Výboru Snemovne reprezentantov pre finančné služby Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social napísal, že „dúfa, že Kongres si tohto hlúpeho a tvrdohlavého človeka vezme do parády“ a dodal, že „za Powellovu nekompetentnosť budú Američania platiť ešte dlhé roky“.



Ďalšie zasadnutie Fedu je naplánované na 29. a 30. júla. Ukazovateľ FedWatch Tool skupiny CME Group stanovil pravdepodobnosť, že Fed kľúčovú úrokovú sadzbu ani v júli nezmení, na 83,5 %.