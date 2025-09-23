< sekcia Ekonomika
Šéf Fedu Powell naznačil opatrný prístup k budúcemu znižovaniu sadzieb
Fed minulý týždeň vzhľadom na rastúcu nezamestnanosť súhlasil s prvým znížením úrokových sadzieb od začiatku tohto roka, poznamenal šéf centrálnej banky.
Autor TASR
Washington 23. septembra (TASR) - Šéf americkej centrálnej banky (Fed) Jerome Powell naznačil, že v otázke budúceho znižovania úrokových sadzieb uprednostňuje opatrný prístup. Existujú riziká vo vzťahu k obom cieľom Fedu, ktorými sú dosiahnutie plnej zamestnanosti a cenová stabilita, uviedol Powell. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP, ktorá sa odvolala na vopred zverejnené úryvky z prejavu šéfa Fedu v meste Providence v štáte Rhode Island.
Fed minulý týždeň vzhľadom na rastúcu nezamestnanosť súhlasil s prvým znížením úrokových sadzieb od začiatku tohto roka, poznamenal šéf centrálnej banky. Napriek tomu nesignalizoval, že ďalšie uvoľnenie menovej politiky je na obzore. Ak by Fed znížil sadzby príliš agresívne, „mohla by práca v boji proti inflácii zostať nedokončená a neskôr by sme museli zmeniť kurz“ a zvýšiť sadzby, vysvetlil Powell. Ak by však sadzby zostali príliš dlho príliš vysoko, „trh práce by sa mohol zbytočne oslabiť“, dodal.
Federálny rezervný systém minulý týždeň v súlade s očakávaniami prvýkrát od decembra 2024 uvoľnil menovú politiku. Zároveň signalizoval, že sadzby do konca tohto roka klesnú ešte dvakrát. Menový výbor znížil kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov do pásma 4 % až 4,25 %. Ako hlavný dôvod svojho rozhodnutia uviedol oslabenie na trhu práce. Výbor dodal, že ďalšie rozhodnutia o zmene kľúčovej sadzby budú závisieť od nových údajov z ekonomiky.
