Šéf firmy Dassault obvinil Airbus z marenia projektu lietadiel FCAS
Autor TASR
Paríž 4. marca (TASR) - Generálny riaditeľ francúzskeho zbrojárskeho koncernu Dassault, Eric Trappier, obvinil spoločnosť Airbus z marenia európskeho projektu bojových lietadiel Future Combat Air System (FCAS). Ak Airbus zotrvá pri svojom postoji, projekt FCAS je „mŕtvy“, povedal v stredu Trappier. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP a portálu orf.at.
Program FCAS spustili v roku 2017 s cieľom nahradiť stíhačky Rafale používané Francúzskom a Eurofighter v letkách Nemecka a Španielska. Vývoj narušil spor medzi výrobcom stíhačiek Rafale - spoločnosťou Dassault Aviation a firmou Airbus, kto bude hlavný zodpovedný za vývoj novej stíhačky (tzv. NGF - New Generation Fighter). Nemecký kancelár Friedrich Merz minulý mesiac vyhlásil, že Paríž a Berlín sa nezhodujú na špecifikáciách a profiloch typu lietadla, ktoré potrebujú. Ak sa tento problém nevyrieši, Nemecko podľa neho nebude môcť v projekte pokračovať. Francúzsko naďalej trvá na tom, že projekt je realizovateľný.
Projekt čelí „skutočným ťažkostiam“, keďže Airbus nie je ochotný spolupracovať, uviedol Trappier. Teraz je vecou vlád, aby sa pokúsili prekonať nezhody, dodal. Spoločnosť Dassault podľa neho dôsledne splnila všetky svoje záväzky a je pripravená pokračovať v projekte samostatne, ak dostane pokyn.
