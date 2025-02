Šéf Fordu sa obáva, že clá zasiahnu automobilový priemysel v USA

Detroit 6. februára (TASR) - Šéf Fordu Jim Farley sa obáva, že clá prezidenta Donalda Trumpa výrazne znížia zisky automobilového priemyslu v USA. TASR o tom informuje na základe správy portálu yahoo finance.



"Clá na úrovni 25 % na dovoz z Kanady a Mexika budú mať, ak sa budú predlžovať, nepochybne obrovský vplyv na náš priemysel, vymažú zisky na úrovni miliárd dolárov a nepriaznivo zasiahnu pracovné miesta v USA, ako aj celý hodnotový systém v našom odvetví. Clá by znamenali aj zvýšenie cien pre zákazníkov," uviedol Farley.



Trump v pondelok (3. 2.) o 30 dní odložil začiatok platnosti ciel vo výške 25 % na dovoz z Kanady a Mexika. Clo vo výške 10 % na import z Číny začalo platiť v utorok (4. 2.).



Clá by mohli vniesť chaos do dodávateľských reťazcov automobilového priemyslu. Na automobilový priemysel podľa analytikov UBS pripadá 26 % celkového dovozu z Mexika a 12 % z Kanady.



Farley si myslí, že ak by clá platili len niekoľko týždňov, dali by sa zvládnuť. Ak sa však budú predlžovať, bolestivo zasiahnu tržby aj zisky firiem z odvetvia.



"Na základe našich rozhovorov vo Washingtone s Trumpovou administratívou a vedúcimi predstaviteľmi Kongresu sme presvedčení, že sú odhodlaní posilniť, nie oslabiť náš automobilový priemysel," uviedol Farley. "S týmto počítame a tešíme sa na spoluprácu s našimi lídrami, aby sa to stalo skutočnosťou. Pretože oni chápu a oceňujú, aké životne dôležité je naše odvetvie pre pracovný trh, ekonomiku, národnú bezpečnosť a komunity po celej krajine."